Terremoto oggi Apecchio M 2.3/ Ingv ultime notizie: scosse a Pesaro e Urbino

Terremoto oggi a Apecchio, provincia di Pesaro e Urbino: paura nelle Marche. Come reso noto dalla Sala Sismica Ingv-Roma, nella notte, alle ore 4.23, è stato registrato un sisma di magnitudo ML 2.3 ad Apecchio, con coordinate geografiche (lat, lon) 43.571, 12.391 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto di oggi con epicentro di Apecchio è stato avvertito in diverse zone del pesarese, ma anche nella provincia di Arezzo. Come riportato da Ingv, i comuni più vicini all’epicentro sono stati Mercatello sul Metauro, Piobbico, Sant’Angelo in Vado, Borgo Pace, Pietralunga, Urbania, Belforte all’Isauro, Peglio, Sestino, Piandimeleto, San Giustino, Città di Castello e Lunano.

TERREMOTO OGGI SULLA COSTA CATANESE

Un altro terremoto, sempre nella notte, è stato registrato sulla Costa Catanese alle 6.33. Come riportato dall’ingv, il sisma di magnitudo 2.1 ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 37.655, 15.201 ad una profondità di 9 km. Acireale il comune più vicino all’epicentro, poi citiamo tra gli altri Santa Venerina, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Giarre e Riposto.

Infine, il terzo e ultimo terremoto registrato in Italia nella notte è stato quello con epicentro a Santa Vittoria in Matenano, provincia di Fermo, nelle Marche. Il sisma di magnitudo 2.0 è stato annotato con coordinate geografiche (lat, lon) 43.03, 13.516 ad una profondità di 24 km. Tra i comuni più vicini all’epicentro troviamo Montelparo, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo e Monsampietro Morico.

