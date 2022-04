Terremoto oggi Aquila M 3.1/ Ingv ultime notizie, trema anche Siracusa

Scopriamo insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, martedì 26 aprile 2022, in Italia e nel resto del mondo. Come sempre andiamo a visualizzare il bollettino “live” redatto dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha segnalato un evento tellurico alle ore 6:39 di stamane a sei chilometri da Pizzoli, in provincia de L’Aquila. Si è tratta di una scossa di magnitudo 3.1 gradi che è stata avvertita da gran parte della popolazione locale ma che non ha provocato alcun danno.

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi a due chilometri a est della località di Mignano Monte Lungo, in provincia di Caserta. Si è trattato di una scossa di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 00:48 della notte passata, fra lunedì 25 e martedì 26 aprile 2022. L’epicentro è stato invece classificato con coordinate geografiche pari a 41.4090 gradi di latitudine, 14.0160 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, nella zona si trovano i comuni di Sesto Campano, Presenzano, San Pietro Infine, Tora e Piccilli, Conca della Campania, tutti paesi del casertano e della provincia di Isernia, e proprio Caserta è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 46 chilometri, con Aversa più staccata a 51.

TERREMOTO OGGI A SIRACUSA: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

L’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto nella giornata di oggi con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter avvenuta a sette chilometri a nord ovest da Noto, in provincia di Siracusa. L’evento tellurico è stato registrato alle ore 1:30 ed ha avuto delle coordinate geografiche pari a 36.9460 gradi di latitudine, 15.0290 di longitudine, e una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare.

Avola, Canicattini Bagni, Rosolini, Palazzolo Acreide e Floridia sono i comuni segnalati in zona da parte della Sala Sismica INGV-Roma, mentre Modica, Ragusa e Siracusa sono risultate le città più vicine all’epicentro, rispettivamente a 26 e 27 chilometri di distanza. Segnaliamo infine una scossa di terremoto registrata non oggi ma nella giornata di ieri, in quel di Accumoli, noto località della regione Lazio in provincia di Rieti: il sisma ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato alle ore 21:17 di ieri.

