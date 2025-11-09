Terremoto oggi ad Arezzo di magnitudo 1.8 sulla scala Richter: in Giappone dopo il sisma da 6 è stata revocata l'allerta tsunami

Sono numerose – ma fortunatamente anche tutte piuttosto basse, specialmente quelle registrate sul suolo italiano, le scosse di terremoto oggi rilevate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e inserite – come tutti i giorni – nel bollettino presente sul suo sito ufficiale: scosse che, appunto, non hanno superato l’1.8 di magnitudo registrato in quello che possiamo definire (almeno, per ora) il terremoto più importante della giornata; ma che salgono addirittura oltre il 6 se guardiamo agli eventi rilevati all’estero.

Prima di arrivare a questi ultimi, però, vale sempre la pena partire dalla nostra bella Italia nel recuperare tutte le scosse di terremoto oggi rilevate, entrando subito nel merito di quella che citavamo poco fa: l’evento da 1.8 di magnitudo, infatti, risale alle ore 12:03 ed è stato rilevato nell’area di Chiusa della Verna (precisamente alle coordinate 43.7052, 11.9145), in provincia di Arezzo, con una distanza da quest’ultima di circa 27 chilometri.

D’altra parte, nel resto del bollettino sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’Istituto geofisico non emergono particolare altri eventi degni di nota: appena sotto quello di Arezzo, infatti, troviamo solamente scosse com magnitudo massime di 1.4 sulla scala Richter, rilevate in quel di Valfabbrica (a Perugia), Castelsantangelo sul Nera (Macerata) e Pomarance (Pisa).

Terremoto oggi in Giappone di magnitudo 6: diramata (e revocata) l’allerta tsunami

Come accennavamo prima, però, è guardando all’estero che il bollettino si fa (per così dire) più interessante, in particolare se rivolgiamo – da un lato – la nostra attenzione all’India e – dall’altro – al Giappone: nel primo caso, infatti, attorno alle ore 7 e 38 di questa mattina l’INGV ha rilevato un terremoto che ha raggiunto il grado 5.5 di magnitudo, localizzato precisamente al largo delle Isole Andamane e Nicobare; ben attutito dalla profondità di oltre 120 km dell’ipocentro.

Nel secondo caso, invece, sono addirittura due le scosse di terremoto oggi registrate particolarmente importanti: la prima, infatti, risale alle ore 9:03 del mattino e la seconda alle 9:54 con magnitudo rispettivamente i 6.7 e 6.3 sulla scala Richter tali da spingere la locale Agenzia meteorologica ad aumentare l’allerta per un probabile tsunami; fortunatamente poi revocata qualche ora più tardi (attorno all’una italiana), mentre resta attiva l’allerta sismica.