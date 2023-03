Terremoto oggi Arezzo M 1.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Rieti

Anche oggi, mercoledì 8 marzo 2023, andremo a scoprire insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Tramite il bollettino aggiornato live dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, apprendiamo che l’ultimo sisma è quello avvenuto a due chilometri a nord est della località di Sansepolcro, in provincia di Arezzo (siamo in Toscana). L’evento tellurico ha avuto una magnitudo lieve, solo 1,8 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.alle ore 1:31, fra martedì 7 e mercoledì 8 marzo 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.5890 gradi di latitudine, 12.1580 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati quelli di San Giustino, Anghiari, Citerna, Monterchi e Pieve Santo Stefano, località della provincia di Perugia e Arezzo visto che il terremoto di oggi si è verificato a cavallo fra Toscana e Umbria. La città con più di 50mila abitanti più vicina al sisma è stata invece Arezzo, distante 26 chilometri, con Perugia a 57, quindi Cesena a 61 e infine Rimini a 62.

TERREMOTO OGGI RIETI M 1.6: I DETTAGLI INGV

Fra le scosse di terremoto che si sono verificate oggi si segnala anche quella avvenuta a cinque chilometri a sud est di Borgorose, in provincia di Rieti, regione Lazio. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico lieve, di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter, registrato nel cuore della notte appena passata, alle ore 2 e 49 minuti. Le sue coordinate geografiche sono state 42.1620 gradi di latitudine, 13.2740 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. S

Stando alla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati individuati i comuni di Santa Marie, Tagliacozzo, Magliano de’ Marsi, Massa d’Albe e Pescorocchiano, tutte località della provincia de L’Aquila, e sempre il capoluogo abruzzese è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 24 chilometri dalla zona del sisma. A seguire Tivoli a 45 chilometri, quindi Guidonia Montecelio a 49 e infine Teramo a 66.

