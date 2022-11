Terremoto oggi Arezzo M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Campobasso

Andiamo a vedere insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, giovedì 17 novembre 2022, in Italia. Secondo il bollettino pubblicato e aggiornato live dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è stato quello avvenuto a cinque chilometri a nord est da Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo.

Il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato alle ore 00 e 42 minuti della notte passata, in una zona con coordinate geografiche pari a 43.8310 gradi di latitudine, 11.7610 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona, come riferisce la Sala Sismica INGV-Roma, sono stati individuati i comuni di Castel San Niccolò, Poppi, Montemignaio, San Godenzo e Bibbiena, paesi della provincia di Arezzo e Firenze, e proprio il capoluogo toscano è risultata la città più vicina all’epicentro, distante 41 chilometri, con Arezzo a 42, Scandicci a 47 e Forlì a 49.

TERREMOTO OGGI A CAMPOBASSO E ANCONA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi in Campania, precisamente a tre chilometri a nord di San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso. In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, avvenuto all’1 e 27 di notte e registrato in una zona coordinate geografiche (lat, lon) 41.4820, 14.6350 ad una profondità di 11 km.

Cercepiccola, Vinchiaturo, Mirabello Sannatico, Ferrazzano e Cercemaggiore sono stati i comuni più vicini all’epicentro, mentre Benevento, Caserta e Acerra le tre città in zona, distanti rispettivamente 41, 52 e 63 chilometri. Da segnalare infine una nuova scossa di terremoto oggi avvenuta nelle Marche, nella solita zona della costa marchigiana di Ancona e Pesaro: l’evento tellurico ha avuto magnitudo 2.1 gradi ed è stato registrato a mezzanotte e sette minuti. Il sisma non ha causato danni ne feriti, così come gli altri due eventi elencati su questa pagina.

