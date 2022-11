Terremoto oggi Arezzo M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Pesaro

Andiamo a fare il punto anche oggi, martedì 29 novembre 2022, su quali siano state le scosse di terremoto principali verificatesi in Italia. Stando a quanto fatto sapere dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il bollettino aggiornato live, in tempo reale, l’ultimo evento tellurico degno di nota è stato quello registrato a tre chilometri a nord della località di Talla, in provincia di Arezzo (regione Toscana).

Il sisma è stato di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter ed è stato segnalato nel cuore della notte passata, all’una e 13 minuti, in una zona con coordinate geografiche pari a 43.6300 gradi di latitudine, 11.7800 di longitudine, e una profondità di 4 chilometri sotto il livello del mare. La Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato in zona le località di Castel Focognano, Ortignano Raggiolo, Bibbiena, Chitignano e Subbiano, tutti comuni della provincia di Arezzo, e proprio la cittadina toscana è risultata essere la più vicina all’epicentro, distante 20 chilometri, con Firenze più staccata a 45, e Siena a 50.

TERREMOTO OGGI, SCOSSE A PESARO E IN CROAZIA: I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato nella giornata di oggi un’altra scossa di terremoto, precisamente lungo la Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino). Si tratta dell’ennesimo evento tellurico in quella zona d’Italia, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter.

Il terremoto è avvenuto alle ore 6:14 di oggi, e le sue coordinate geografiche sono state 43.9410 gradi di latitudine, 13.3120 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Fano, distante 26 chilometri dall’epicentro, è risultata essere la città più vicina al sisma, con Pesaro a 32, quindi Ancona a 40, Rimini a 61 e Cesena a 88. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta oggi lungo la Costa Croata Settentrionale, in Croazia, con una magnitudo di 3.0 gradi. Il sisma è stato localizzato alle ore 00 e 32 minuti, e ha avuto una profondità di dieci chilometri sotto il livello del mare.

