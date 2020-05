Terremoto oggi Arezzo M 2.7/ Ingv, ultime scosse: sisma a Chitignano, trema Toscana

Pubblicità

Una scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa in Toscana. Il sisma è stato segnalato dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle ore 20.28 di oggi, venerdì 1 maggio, ed è stato di magnitudo 2.7 sulla scala Richter. L’epicentro è stato individuato vin provincia di Arezzo, per la precisione a tre chilometri da Chitignano. Ma sono disponibili anche le coordinate geografiche dell’epicentro, individuato appunto a latitudine 43.68, longitudine 11.87 e ipocentro attestato ad una profondità di 7 chilometri. L’Ingv ha fornito anche l’elenco dei Comuni vicini all’epicentro del terremoto, entro i 20 chilometri dallo stesso. Si tratta di Bibbiena (AR), Castel Focognano (AR), Chiusi della Verna (AR), Ortignano Raggiolo (AR), Poppi (AR), Caprese Michelangelo (AR), Talla (AR), Subbiano (AR), Capolona (AR), Pieve Santo Stefano (AR), Castel San Niccolò (AR), Verghereto (FC), Pratovecchio Stia (AR) e Castiglion Fibocchi (AR).

TERREMOTO OGGI M 2.0 A MONTECCHIO EMILIA

Qualche minuto prima è stata, invece, registrata una scossa di terremoto in Emilia-Romagna. Erano le 20:07 quando la Sala Sismica di Roma dell’Ingv l’ha segnalata. Il sisma in questo caso di magnitudo 2.0 è avvenuto in provincia di Reggio Emilia, con epicentro per la precisione a due chilometri da Montecchio Emilia. Anche in questo caso sono disponibili i dati relativi alle coordinate geografiche: latitudine 44.68, longitudine 10.45 e ipocentro ad una profondità di 3 chilometri. Sono diversi i Comuni individuati a pochi chilometri dall’epicentro di questa scossa sismica, motivo per il quale vi riportiamo quelli entro i 15 chilometri. Montechiarugolo (PR), Bibbiano (RE), Quattro Castella (RE), San Polo d’Enza (RE), Cavriago (RE), Traversetolo (PR), Sant’Ilario d’Enza (RE), Canossa (RE), Vezzano sul Crostolo (RE), Lesignano de’ Bagni (PR), Campegine (RE), Albinea (RE), Gattatico (RE), Neviano degli Arduini (PR), Reggio nell’Emilia (RE) e Cadelbosco di Sopra (RE).



