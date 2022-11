Terremoto oggi Arezzo M 3.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Pesaro

Andiamo a fare il punto anche oggi, venerdì 25 novembre 2022, sulle scosse di terremoto che si sono verificate nel nostro Paese e non solo, tutti gli eventi tellurici principali delle ultime ore. Cominciamo da quanto avvenuto in quel di Arezzo, così come riportato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo il report il sisma è stato localizzato di preciso a tre chilometri a nord della località di Talla, in Toscana, e l’evento ha avuto una magnitudo pari a 3.5 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato registrato nel cuore della notte passata, alle ore 2:15 fra giovedì 24 e venerdì 25 novembre 2022, e le sue coordinate geografiche sono state 43.6300 gradi di latitudine, 11.7940 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, le località vicine all’epicentro sono state quelle di Castel Focognano, Ortignano Raggiolo, Bibbiena, Chitignano e Subbiano, mentre Arezzo è risultata essere la città più prossima, distante 19 chilometri, con Firenze più staccata a 46, quindi Siena e Scandicci a 51 chilometri di distanza.

TERREMOTO OGGI, CONTINUANO LE SCOSSE A PESARO

Da segnalare un’altra scossa di terremoto registrata oggi, l’ennesimo movimento tellurico lungo la costa marchigiana, in provincia di Pesaro. Il terremoto in questo caso è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 1:09 della notte passata, in una zona con coordinate geografiche pari a 43.9720 gradi di latitudine, 13.3610 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare.

Inoltre, per quanto riguarda le città in zona, si segnala Fano distante 31 chilometri, con Pesaro a 36, Ancona a 41, Rimini a 64 e infine Cesena a 91. Nel corso della notte si sono verificate altre scosse nel pesarese, tutte lievi, così come in provincia di Arezzo, dove si è verificato un vero e proprio sciame sismico comunque di entità moderata. Nessun terremoto registrato oggi ha comunque causato danni o dei feriti.

