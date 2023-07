Terremoto oggi Argentina M 6.5/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Roma

Una nuova scosse di terremoto è stata registrata oggi in Italia, precisamente in provincia di Roma. Stando a quanto fatto sapere dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il sito ufficiale, l’evento tellurico è avvenuto di preciso a un chilometri a nord est della località di Vicovaro, ed ha avuto una magnitudo molto lieve, solo 1.6 gradi sulla scala Richter.

L’evento è stato registrato poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 39 minuti, e le sue coordinate geografiche sono state 42.0220 gradi di latitudine, 12.9040 di longitudine e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Mandela, Roccagiovine, Saracinesco, Sambuci e San Polo dei Cavalieri, tutte località della provincia di Roma, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina alla zona del sisma è risultata essere Tivoli, distante solo 11 chilometri, con Guidonia Montecelio più staccata a 15 chilometri e infine la capitale a 38.

TERREMOTO OGGI A MACERATA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scosse di terremoto molto leggera è stata quella registrata dall’Ingv nella regione Marche, di preciso a quattro chilometri a ovest di Esanatoglia, in provincia di Macerata. In questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo pari a 1.5 gradi sulla scala Richter, registrato all’alba di oggi, alle ore 5 e 36 minuti.

La Sala Sismica INGV-Roma ha localizzato le coordinate geografiche della scossa, leggasi 43.2580 gradi di latitudine, 12.8940 di longitudine, e una profondità di 50 chilometri sotto il livello del mare, e in zona sono stati individuati i comuni di Fiuminata, Fabriano, Gualdo Tadino, Matelica e Cerreto d’Esi, località della provincia di Macerata, Ancona e Perugia, essendo il sisma verificatosi a cavallo fra Marche e Umbria. Foligno, distante 37 chilometri, è invece risultata essere la città più vicina al sisma. Da segnalare anche una fortissima scossa di terremoto avvenuta in Argentina, nella zona sud della nazione sudamericana, lungo il continente. Il sisma è stato registrato alle ore 5:05 italiane ed ha avuto una magnitudo di 6.5 gradi sulla scala Richter: si attendono informazioni su eventuali danni e feriti. Registrata infine una scossa in Indonesia di magnitudo 5.8 gradi e una di 3.1 gradi del mar Tirreno Meridionale.

