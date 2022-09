Terremoto oggi Arquata del Tronto M 2.2/ Ingv ultime notizie, trema anche il Vesuvio

Andiamo a fare il punto sulle scosse di terremoto registrate oggi, venerdì 2 settembre 2022, in Italia, così come nel resto del globo. Stando a quanto segnalato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, noto anche come Ingv, l’ultimo evento tellurico di rilievo è stato quello localizzato a sei chilometri a nord ovest della nota località di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.

Il sisma è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto alle ore 2:03, nella notte fra giovedì 1 settembre e venerdì 2. Le sue coordinate geografiche sono state 42.8170 gradi di latitudine, 13.2530 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre i paesi vicini, stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono stati Montegallo, Montemonaco, Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Accumoli, tutti dislocati fra le provincie di Ascoli, Macerata, Perugia e Rieti, essendo il terremoto di oggi avvenuto in una zona a cavallo fra Marche, Umbria e Lazio. Teramo, distante 41 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, seguita da Foligno a 47, con L’Aquila a 53 e Terni a 57.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA A GENOVA DI M 2.6 IN TARDA SERATA

Un’altra scossa di terremoto registrata oggi, o meglio, nella tarda serata di ieri, è stata quella avvenuta ad un chilometro a sud ovest di Davagna, in provincia di Genova. In questo caso il sisma è stato di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter, e segnalato dall’Ingv alle ore 23 e 35 minuti.

Le coordinate geografiche sono state (lat, lon) 44.4560, 9.0770, mentre l’ipocentro è stato di 8 chilometri sotto il livello marino. Bargagli, Lumarzo, Montoggio, Uscio e Bogliasco, località tutte del genovese, sono i comuni in zona, mentre Genova, distante 12 km, è risultata essere la città più vicina all’evento tellurico. Da segnalare infine una scossa avvenuta sul Vesuvio di M 2.1, registrata stamane alle ore 7:17. Le tre scosse di terremoto di oggi segnalate su questa pagina, non hanno causato danni ne feriti, saremo pronti ad aggiornarvi in caso di ulteriori scosse di terremoto oggi.

