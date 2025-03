Tante piccole scosse di terremoto oggi in Italia, ma nulla di particolarmente significativo mentre è differente la situazione oltre i confini nazionali, dove si è registrato un sisma in Nuova Zelanda che approfondiremo più avanti. Cominciamo dalla situazione ai Campi Flegrei, decisamente tranquilla, con le ultime 24 ore che non hanno registrato sismi, anche di magnitudo minima, per un periodo di tranquillità che prosegue quindi ormai da una decina di giorni dopo i continui eventi sismici di febbraio e della prima metà di marzo.

Terremoto Campi Flegrei/ Di Vito: “Suolo su di 3 centimetri significa che ci sarà altra sismicità”

La principale scossa di terremoto oggi è stata quella localizzata a cinque chilometri a nord ovest di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, un sisma con una magnitudo molto leggera, 1.8 gradi sulla scala Richter, individuato alle ore 5:00 di stamane, 25 marzo 2025, nei pressi di Montegallo e di Accumoli. Il sisma è stato localizzato ad una quarantina di chilometri da Teramo e a 48 da Foligno e come facilmente intuibile non ha causato danni. Leggermente inferiore la scossa di terremoto oggi localizzata in provincia di Messina, lungo la costa nord orientale, alle ore 00 e 55 minuti, nel cuore della notte passata.

Terremoto oggi ad Avellino, magnitudo 2.4/ Ultime notizie INGV: scossa da 3.1 in Slovenia

TERREMOTO OGGI, GLI EVENTI SISMICI DELLE ULTIME ORE

E’ stato un sisma con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, individuato in mare ma a pochi chilometri dalla costa, vicino in particolare a Villafranca Tirrena, Spadafora e Venetico, tutte località del messinese. Proprio la città dello Stretto è risultata essere la principale in zona, distante 19 chilometri, con Reggio Calabria più staccata a 32.

Spostiamoci dall’altra sponda dell’Italia, quella adriatica, e precisamente in zona Gargano, visto che in provincia di Foggia si è verificata una scossa di terremoto con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter nei pressi di San Nicandro Garganico e Lesina, nonché a 33 chilometri da San Severo e a 48 da Manfredonia. E’ stata invece di magnitudo 1.5 gradi la scossa di terremoto oggi individuata a quattro chilometri da Potenza, vicino a Vaglio Basilicata e Pietragalla, alle ore 2:49.

Terremoto oggi a Catanzaro, magnitudo 3.3/ Ultime notizie INGV: Calabria al centro di un nuovo sciame sismico

TERREMOTO OGGI, FORTE SCOSSA IN NUOVA ZELANDA

Infine, arriviamo alla scossa di terremoto oggi segnalata in apertura, quella in Nuova Zelanda, vicino alla costa del Galles del Sud, con una magnitudo di 6.7 gradi sulla scala Richter, localizzata alle ore 2:43 italiane, quando in loco erano le 12:43, l’ora di pranzo.

La National Emergency Management Agency ha invitato i residenti della regione a tenersi lontani dalle spiagge e dalle zone marine, forse per il rischio di forti correnti, mentre l’ente governativo di monitoraggio sismico Geonet, ha spiegato che più di 4.700 persone hanno avvertito il terremoto, con un utente su Facebook che ha fatto sapere che: “Ci sono cadute delle cose dagli scaffali. Il tavolo di legno all’aperto ballava”. L’ufficio meteorologico nazionale australiano ha fatto sapere che non ci sono pericoli tsunami per la terraferma.