Terremoto oggi Ascoli M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Reggio Calabria

Anche oggi, sabato 2 settembre 2023, andiamo a scoprire insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia nelle ultime ore. Il sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha aggiornato il suo bollettino segnalando un sisma a cinque chilometri a ovest di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 2:02 fra venerdì 1 e sabato 2 settembre 2023.

Le coordinate geografiche del terremoto, così come fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 42.7550 gradi di latitudine, 13.2480 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i Comuni di Accumoli, Montegallo, Norcia, Acquasanta Terme e Amatrice, località della provincia di Rieti, Ascoli e Perugia, tenendo conto del fatto che il movimento tellurico è avvenuto a cavallo fra tre regioni, leggasi Lazio, Marche e Umbria. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata invece essere Teramo, distante 39 chilometri, con L’Aquila più staccata a 47, quindi Foligno a 50.

TERREMOTO OGGI A REGGIO CALABRIA, I DETTAGLI INGV

Sempre nella giornata di oggi è stata segnalata una scosse di terremoto in Calabria, di preciso a cinque chilometri a nord est di Cardeto, in provincia di Reggio Calabria. L’evento tellurico in questo caso è stato di 2.1 gradi di magnitudo ed è avvenuto alle ore 1:50, durante la notte passata.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.1150 gradi di latitudine, 15.8140 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare, e in zona sono stati individuate le località di Santo Stefano in Aspromonte, Sant’Alessio in Aspromonte, Laganadi e Bagaladi. Reggio Calabria, distante 13 chilometri, è risultata essere la città più vicina al terremoto, con Messina più staccata a 24, quindi Acireale a 80 e infine Catania a 93.

