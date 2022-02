Terremoto oggi Ascoli M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa ad Arquata del Tronto

Facciamo il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia e nel resto del mondo, i movimenti tellurici più significativi della giornata odierna, venerdì 18 febbraio 2022.

Stando a quanto comunicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo terremoto ‘importante’ registrato nel nostro Paese è stato quello avvenuto oggi ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, con una magnitudo di 2.7 gradi, alle ore 7:42. Altro sisma quello avvenuto nella tarda serata di ieri in provincia di Macerata, precisamente a quattro chilometri a ovest della località di Visso, nelle Marche. Si è trattata di una scossa di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter avvenuta alle ore 21:20 della serata di ieri, e registrata in una zona con coordinate geografiche pari a 42.936 gradi di latitudine, 13.044 gradi di longitudine, e una profondità, l’ipocentro, pari a 8 chilometri sotto il livello del mare.

TERREMOTO OGGI NEL MAR TIRRENO MERIDIONALE, TUTTI I DETTAGLI INGV

Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, la scossa di terremoto è stata localizzata nei pressi di Preci, in provincia di Perugia, ma anche Monte Cavallo, Ussita, Castelsantangelo sul Nera e Sellano. La città più vicina è invece risultata essere Foligno, distante 28 chilometri, quindi Terni a 53 e Perugia a 57. Altra scossa da segnalare, è quella avvenuta ieri sera alle 21:23 in mare aperto, nel Tirreno Meridionale. L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter ed ha avuto coordinate geografiche di 38.458 gradi di latitudine, 13.778 gradi di longitudine e una profondità di 18 chilometri sotto il livello marino.

Nessun comune è stato localizzato in zona, visto che il terremoto è avvenuto lontano dalla terraferma, mentre le città principali limitrofe sono state Bagheria e Palermo, distanti rispettivamente 48 e 52 chilometri dall’epicentro. Infine, per quanto riguarda la giornata di oggi, non si sono verificate scosse di terremoto superiore alla magnitudo 2.0, l’ultima “significativa” è quella di magnitudo 1.2 gradi avvenuta a Monte Cavallo, sempre in provincia di Macerata, alle ore 1:13 della scorsa notte.

