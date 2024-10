Torniamo – come sempre facciamo su queste pagine – a parlarvi del bollettino delle scosse di terremoto oggi stilato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ci dà una sempre attendibile e precisa immagine degli eventi tellurici che si sono registrati nel corso delle prime ore del mattino sul nostro altamente sismico territorio: la primissima cosa da mettere in chiaro è che – fortunatamente – la nottata sembra essere stata piuttosto tranquilla con una ventina scarsa di scosse di terremoto che hanno raggiunto (in un’unica occasione) al massimo il 2 di magnitudo sulla scala Richter.

Partendo proprio dalla scossa di terremoto oggi registrata e che è stata la più intensa della mattinata – almeno al momento in cui scriviamo – dobbiamo recarci sul bel territorio di Ascoli Piceno che un minuto prima delle 9 del mattino è stato coinvolto in un sisma di magnitudo 2.1: l’area colpita (che corrisponde alle coordinate 42.9860, 13.3980) è quella del comune di Comunanza, a più di 20 km dalla provincia, che nelle ore immediatamente precedenti – esattamente alle 6:59, alle 7:22 e alle 7:25 – è stato protagonista di altri tre eventi che hanno oscillato tra l’1.1 e l’1.6 sulla scala Richter.

Insomma, giornata tranquilla per le scosse di terremoto, tanto che gli eventi di cui vi abbiamo parlato si sono generati ad una profondità tale da non essere neppure avvertiti dalla popolazione locale; ma nel frattempo nel bollettino dell’Ingv saltano all’occhio un altro paio di sismi che sono stati di medio-bassa intensità: è il caso di quanto avvenuto poco dopo la mezzanotte in quel di Cosenza – precisamente sulla costa nord occidentale, ad una decina di km da Fiumefreddo Bruzio – con una magnitudo di 1.8 sulla scala Richter.

Tra le scosse di terremoto oggi segnalate non manca neppure un singolo evento che ha coinvolto l’area di Carfizzi (alle porte di Crotone) a mezzanotte e 46 minuti con un’intensità di 1.5 sulla scala Richter; ed altri due eventi da 1.6 l’uno che hanno interessato i comuni di Cerreto di Spoleto – nel perugino – alle 6:14 e di Amandola (provincia di Fermo) alle 7:21 del mattino.