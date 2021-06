Terremoto oggi Assisi M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa stamane in Umbria

Ecco quali sono le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia e che come sempre, sono state prontamente segnalate dal portale web dell’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia. Partiamo da quella più recente, una scossa di terremoto verificatasi durante la mattinata di oggi, precisamente alle ore 7:17, meno di due ore fa, di magnitudo 2.9 gradi. L’epicentro è stato rilevato dalla sala sismica di Roma a quattro chilometri a nord dalla nota località di Assisi, comune sito nella regione Umbria in provincia di Perugia.

L’evento ha avuto coordinate geografiche pari a 43.1 gradi di latitudine e 12.62 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stato individuato a 8 chilometri sotto il livello del mare. Oltre alla località di Assisi la scossa di terremoto di oggi in Umbria è stata avvertita anche in quel di Bastia Umbra, Valtopina, Cannara e Spello, tutti paesi vicini alla zona dell’epicentro. A livello di città, invece, si segnala Foligno a 18 chilometri di distanza, Perugia a 19, e Terni più lontano, a 60 chilometri.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI LUNGO LA COSTA ALBANESE

Un’altra scossa è stata rilevata dall’Ingv durante la notte da poco passata, precisamente fra venerdì 11 e sabato 12 giugno, alle ore 1:20, ma non in Italia. L’epicentro è stato infatti individuato in una zona con coordinate geografiche pari a 41.37 gradi di latitudine e 19.55 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri, lungo la costa albanese settentrionale. L’evento tellurico ha avuto una magnitudo pari a 3.1 gradi sulla scala Richter, e per il momento non si segnalano danni a cose o persone.

Infine segnaliamo una scossa di terremoto registrata dall’Ingv non nella giornata di oggi ma in quella di ieri, 11 giugno, in Sicilia. L’evento è stato di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter e l’epicentro è stato segnalato a 6 chilometri ad ovest della località di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Il terremoto è avvenuto alle ore 14:26 di ieri pomeriggio, ed ha avuto una profondità di un chilometro sotto il livello del mare.

