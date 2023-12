Terremoto oggi Avellino M 1.5/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Cosenza

E’ venerdì 29 dicembre 2023 e come ogni giorno anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia. Consultando il sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, emerge che l’ultimo sisma è stato quello localizzato a un chilometro a est di Caposele, in provincia di Avellino, nella regione Campania.

Terremoto oggi ML 3.2 a Spoleto/ Ingv ultime notizie: scossa anche alle Isole Eolie

Si è trattato di un sisma molto lieve avendo avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, così come comunicato dalla ala Sismica INGV-Roma. La stessa ha registrato anche le coordinate geografiche del terremoto avvenuto all’1:38 della notte passata, fra giovedì 28 e venerdì 29 dicembre 2023, leggasi 40.8090 gradi di latitudine, 15.2420 di longitudine, e una profondità di 16 chilometri sotto il livello del mare. Segnalati come sempre anche i comuni individuati in zona, leggasi Calabritto, Teora, Laviano, Santomenna e Castelnuovo di Conza, della provincia di Avellino ma anche Salerno, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro è risultata essere Battipaglia, distante 31 chilometri, con Avellino più staccata a 39, quindi Salerno a 43 e Cava de’ Tirreni a 47.

Terremoto oggi M 2.5 a Trapani/ Ingv ultime notizie, lievi scosse anche a Fermo e Frosinone

TERREMOTO OGGI COSENZA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto molto lieve è stata registrata oggi a tre chilometri a sud di Frascineto, in provincia di Cosenza. In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 1.3 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 1:56.

Le coordinate geografiche sono state 39.8130 gradi di latitudine, 16.2640 di longitudine e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, e in zona sono stati individuati i comuni di Civita, Castrovillari, Cassano all’Ionio, San Basile e Saracena. La città più vicina, infine, è risultata essere Cosenza, distante 58 chilometri, con Lamezia Terme a 93, quindi Matera a 99 e Potenza infine a 100. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti, in caso di nuovi movimenti saremo pronti ad aggiornarvi.

Terremoto oggi M 2.4 a Foggia/ Ingv ultime notizie, una lieve scossa anche a Messina

© RIPRODUZIONE RISERVATA