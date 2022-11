Terremoto oggi Avellino M 1.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Pesaro

Anche oggi, sabato 5 novembre 2022, andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto in Italia e non solo. Secondo quanto fatto sapere puntualmente dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, noto anche semplicemente come Ingv, l’ultimo sisma verificatosi è stato quello avvenuto a quattro chilometri a ovest della località di Pergola, in provincia di Pesaro Urbino. Si è trattato di preciso di un sisma leggero di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter, avvenuto nel cuore della notte passata, alle ore 1:10, fra venerdì 4 e sabato 5 novembre 2022, in una zona con coordinate geografiche pari a 43.5460 gradi di latitudine, 12.7900 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Frontone, Serra Sant’Abbondio, Cagli, Acqualagna e Fratte Rosa, tutti della provincia di Pesaro Urbino, mentre la cittadina più vicina è risultata essere Fano, distante 38 chilometri dall’epicentro, con Pesaro più staccata a 42, quindi Perugia a 59, Ancona a 59 e Rimini a 60.

TERREMOTO OGGI AD AVELLINO DI M 1.9: TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi in Italia in provincia di Avellino (Campania), un movimento tellurico avvenuto di preciso a sei chilometri a ovest della località di Calabritto, e avente una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter.

In questo caso le coordinate geografiche del sisma sono state 40.8030 gradi di latitudine, 15.1560 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare, mentre l’orario in cui si è verificato il terremoto, le 3:46 della notte. Caposele, Bagnoli Irpino, Senerchia, Lioni e Teora sono stati i comuni individuati in zona, mentre Battipaglia, distante 26 chilometri dall’epicentro, è risultata essere la città più vicina al sisma, seguita da Avellino a 33, con Salerno a 36. Entrambe le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

