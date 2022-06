Terremoto oggi Avellino M 2.5/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Modena

Anche oggi, martedì 14 giugno 2022, andiamo a fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate nel nostro Paese così come fuori dai confini nazionali. Stando a quanto pubblicato sul proprio sito l’Ingv, acronimo di istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo avvenuto in Italia è stato quello registrato a quattro chilometri a sud della località di Monteverde, in provincia di Avellino (Campania).

Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 2:09 della notte passata, e classificato con coordinate geografiche pari a 40.9620 gradi di latitudine, 15.5340 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Aquilonia, Calitri, Melfi, Barile e Rapolla, tutti paesi della provincia di Avellino e Potenza, e proprio quest’ultima è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 43 chilometri, con Cerignola a 46 e Foggia a 56.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI A LAMA MOCOGNO E NEL TIRRENO

Un’altra scossa di terremoto registrata oggi è stata quella avvenuta ad un chilometro a nord est di Lama Mocogno, in provincia di Modena (Emilia Romagna). Si è trattato di un evento di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 2:49 della notte passata, fra lunedì 13 e martedì 14 giugno 2022, avente coordinate geografiche (lat, lon) 44.3130, 10.7370 ad una profondità di 10 km.

Modena, Reggio Emilia, Pistoia e Bologna, le città dislocate in un raggio di circa 50 chilometri dall’epicentro. Infine un’ultima scossa di terremoto avvenuta oggi, quella registrata in mare aperto presso il Tirreno Meridionale, alle ore 2:45, ad una profondità di ben 131 chilometri sotto il livello marino: Messina e Reggio Calabria le città più vicine all’epicentro. Da segnalare infine altre due scosse di terremoto registrate oggi, precisamente una in provincia di Udine di magnitudo 2.1 gradi alle ore 6:23 di stamane, e una alle ore 6:47 in provincia di Teramo (M 2.2).

