Terremoto oggi Avellino M 3.6, un evento sismico registrato oggi pomeriggio alle ore 14:40 avvertito a diversi chilometri di distanza

Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa in quel di Avellino. Secondo quanto segnalato dall’INGV, l’evento sismico ha avuto una magnitudo di 3,6 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato a una profondità di 16 km sotto il livello del mare. L’epicentro è stato individuato precisamente presso il comune di Grottolella, nell’Avellinese, e il sisma è stato avvertito in maniera distinta non soltanto dalle persone residenti nella zona, ma anche da coloro che risiedono nelle province di Napoli, Benevento e Salerno.

Una scossa di terremoto, quella di oggi, quindi di vasta portata, anche perché avvenuta attorno alle ore 14:40, nel pieno pomeriggio, quando la maggior parte delle persone è normalmente attiva, in quanto al lavoro, a scuola o a casa. L’evento sismico ha fatto subito tornare alla mente i terrori del passato ad Avellino, soprattutto a chi c’era durante la famosa e terribile scossa del 1980, che causò circa 3.000 morti, un numero incalcolabile di sfollati e feriti, oltre a una serie infinita di case devastate. Fortunatamente nulla di tutto ciò si è verificato oggi, anche se le chiamate ai vigili del fuoco sono state tante, visto che diverse persone hanno preso in mano la cornetta, allarmate dalla forte scossa di terremoto che avevano appena sentito.

TERREMOTO OGGI AVELLINO, NESSUN DANNO NE FERITO

Da segnalare che negli ultimi anni il territorio di Avellino non ha mai registrato grandi eventi sismici, a differenza, ad esempio, di quanto capita ai vicini territori dei Campi Flegrei, dove i sismi sono all’ordine del giorno.

Fortunatamente non si sono verificati danni né tantomeno feriti, con le varie autorità e la Protezione Civile che sono subito scese in campo per ispezionare luoghi sensibili come scuole, edifici pubblici e via discorrendo, controllando che fosse tutto a posto. Numerose sono state comunque le persone che sono scese in strada, spaventate da quanto stesse accadendo, per poi rasserenarsi e tornare nella propria abitazione pochi minuti dopo.

