Terremoto oggi Avellino M 4, paura in Irpinia/ Ingv ultime notizie: sisma avvertito anche a Napoli e Salerno

TERREMOTO OGGI, GENTE IN STRADA DOPO LA FORTE SCOSSA

Torna tremare la provincia di Avellino, stavolta con una scossa di terremoto oggi più forte che è stata avvertita distintamente in tutta la Campania. Inizialmente l’Ingv ha segnalato sui social che il sisma avvenuto alle 21:49 di sabato 25 ottobre è stato di magnitudo tra 3.9 e 4.4 sulla scala Richter, precisando però che si trattava di una stima provvisoria, in attesa di dati più precisi. Per quanto riguarda l’epicentro, è stato genericamente individuato l’Avellinese.

Dopo circa dieci minuti, e mentre sui social si rincorrevano le segnalazioni dei campani impauriti dalla scossa, la Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha fornito i dati rivisti. Per quanto riguarda la magnitudo, è stata fissata a ML 4.0 sulla scala Richter, mentre per quanto concerne l’epicentro, è stato localizzato a un chilometro da Montefredane. Sono state fornite anche le coordinate geografiche per individuarlo con precisione: latitudine 40.9552, longitudine 14.8105 e ipocentro a una profondità di 14 km.

TERREMOTO OGGI, DA AVELLINO A SALERNO: LA LISTA DEI COMUNI

Molto ricco l‘elenco di Comuni vicini all’epicentro del terremoto oggi, trattandosi del resto di una zona densamente popolata.

Dunque, dalla lista pubblicata dall’Ingv estrapoliamo quelli che si trovano entro i 10 chilometri: Grottolella, Capriglia Irpina, Manocalzati, Prata di Principato Ultra, Atripalda, Avellino, Pratola Serra, Summonte, Candida, Ospedaletto d’Alpinolo, San Potito Ultra, Sant’Angelo a Scala, Altavilla Irpina, Tufo, Montefalcione, Parolise, Cesinali, Mercogliano, Aiello del Sabato, Sorbo Serpico, Pietrastornina, Salza Irpina, Santa Paolina, Santo Stefano del Sole, Petruro Irpino, Torrioni, Chiusano di San Domenico, San Michele di Serino, Montefusco, Arpaise, Chianche, Contrada, Santa Lucia di Serino e Montemiletto.

Paura in Irpinia per la scossa avvertita anche a Napoli, Benevento e Salerno, tante le segnalazioni social e grande attenzione da parte delle autorità, del resto il Viminale già ieri – in occasione dell’altra forte scossa – aveva riferito che il ministro Piantedosi era in contatto con il prefetto per seguire l’evolversi della situazione.