Terremoto oggi Bari, M 2.2/ Ingv ultime scosse: epicentro nel mar Adriatico

Un terremoto è avvenuto nella notte appena passata in Puglia. Stando ai rilevamenti effettuati dall’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, più noto come Ingv, la terra è tremata nel mar Adriatico di fronte a Bari, precisamente alla mezzanotte e trentasei minuti fra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre. Si è trattato di un sisma lieve, di magnitudo 2.2, che alcuni hanno completamente ignorato, mentre altri hanno indistintamente udito, con conseguente enorme spavento. La scossa si è verificata non sulla terraferma, ma davanti alla costa barese, e ha avuto un epicentro di latitudine 40.92, e di longitudine 17.38. La profondità, l’ipocentro, è stata invece individuata a sette chilometri sotto il livello del mare, di conseguenza, si è trattato di un terremoto decisamente superficiale.

TERREMOTO OGGI BARI, M 2.2 INGV ULTIME SCOSSE

Le cittadine più vicine all’epicentro sono state Monopoli, che dista appena sette chilometri dal luogo preciso del sisma, nonché Fasano, Polignano a Mare, Castellana Grotte, Alberobello e Locorotondo. Per quanto riguarda invece le città più importanti situate nella zona del terremoto, oltre a Bari, troviamo Taranto, Brindisi e Bitonto in un raggio di sessanta chilometri. Al momento, quello sulla costa barese è l’unico terremoto rilevato quest’oggi dall’Ingv. Nella giornata di ieri, mercoledì 9 ottobre, i sismografi avevano invece registrato un sisma di magnitudo 2.6 gradi in provincia di Belluno, precisamente a Quero Vas (Veneto), alle ore 13:27, mentre un altro sisma è invece avvenuto sulla costa siciliana nord orientale, in provincia di Messina, di magnitudo 2.9 (ore 16:11). Nessun’altro evento significativo da segnalare.

