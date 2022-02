Terremoto oggi Benevento M 3.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Tirreno

Nella giornata di oggi, giovedì 17 febbraio 2022, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 gradi sulla scala Richter, in località Benevento. A comunicare l’evento tellurico è stato l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno registra e analizza live tutti i terremoti d’Italia e non solo, e il sisma è stato individuato di preciso a due chilometri a sud ovest da Sassinoro, nel Sannio.

Terremoto oggi Perugia M 1.6/ Ingv ultime notizie, una scossa anche ad Assisi

La scossa è avvenuta in piena notte scorsa, alle ore 2:06, mentre le sue coordinate geografiche sono state 41.366 gradi di latitudine, 14.645 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni in zona, e che probabilmente hanno avvertito il terremoto, sono stati quelli di Morcone, Sepino, Santa Croce del Sannio, Pietraroja e Pontelandolfo, mentre la città più vicina risulta essere Benevento, distante 29 chilometri, con Caserta a 42 e Avellino a 52.

Terremoto oggi Udine M 3.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Salerno

TERREMOTO OGGI, UNA SCOSSA A MORCONE, TRMA ANCHE IL TIRRENO: I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto avvenuta alle oggi ore 4:32 della notte, più o meno nella stessa zona, visto che il sisma è stato localizzato a due chilometri a nord ovest di Morcone, in provincia di Benevento, avente una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. In questo caso le coordinate geografiche sono state 41.353 gradi di latitudine, 14.64 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Infine segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta oggi alle ore 4:17 in mare aperto, precisamente nel Tirreno Meridionale. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter e una profondità, il cosiddetto ipocentro, di ben 172 chilometri sotto il livello del mare. Vista la sua distanza dalla terraferma, l’Ingv non ha segnalato alcun comune in zona, mentre la città più vicina è risultata essere Lamezia Terme, a 60 chilometri di distanza, con Cosenza a 72, Messina a 74, quindi Catanzaro e Reggio Calabria a 83 chilometri dall’epicentro.

Terremoto oggi Firenze M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Vercelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA