Terremoto oggi Benevento M 3.1/ Ingv ultime scosse nel Sannio, paura a Ceppaloni

Tre scosse di terremoto spaventano la Campania e in particolare la zona del Sannio oggetto nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 novembre, di alcuni eventi sismici non indifferenti. La prima scossa, come evidenzia il sito dell’INGV è stata registrata alle ore 14.39 ed ha avuto magnitudo di 2.1 gradi della scala Richter, con epicentro a un chilometro da Ceppaloni, in provincia di Benevento. Le coordinate geografiche sono state le seguenti: 41.04 di latitudine e 14.75 di longitudine, ad una profondità di 10 km circa. Una seconda scossa, la maggiore, è stata registrata alle 16.43 con magnitudo di 3.1. Il terremoto, in questo caso, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione, pur non avendo registrato danni a cose e/o a persone. Anche questo secondo fenomeno sismico è stato registrato ad un chilometro a Nord Ovest da Cappaloni, nelle medesime coordinate geografiche del precedente e a una profondità di 14 km interessando diversi Comuni tra Benevento ed Avellino. In particolare il sisma è stato avvertito in diverse località tutte rientranti nella cosiddetta “zona rossa”, ovvero entro 20 km dall’epicentro. I comuni più vicini sono stati i seguenti: Ceppaloni (BN); San Leucio del Sannio (BN); Arpaise (BN); Chianche (AV); Petruro Irpino (AV); Roccabascerana (AV); Sant’Angelo a Cupolo (BN); Apollosa (BN); Torrioni (AV); Altavilla Irpina (AV); Pannarano (BN); San Nicola Manfredi (BN); Pietrastornina (AV); San Martino Sannita (BN); San Martino Valle Caudina (AV); Tufo (AV); Benevento.

TERREMOTO OGGI BENEVENTO: TRE SCOSSE NEL POMERIGGIO

In serata, alle 19.16, la terra è tornata a tremare in Campania in seguito ad un terzo terremoto verificatosi sempre in provincia di Benevento. Questa volta l’epicentro è stato a 2 chilometri da Sant’Angelo a Cupolo, poco distante da Ceppaloni ed ha avuto magnitudo di 2.0 gradi. Ecco le coordinate geografiche: 41.07 di latitudine e 14.78 di longitudine, ad una profondità di 18 km. Il sisma è stato localizzato a 7 km a Sud di Benevento ed a 17 km a Nord di Avellino. Come riporta Ottopagine.it, in seguito ai tre terremoti non sono mancate le telefonate al centralino dei vigili del fuoco ma fortunatamente solo finalizzate alla richiesta di informazioni in merito all’accaduto dal momento che non sarebbero stati segnalati danni. Tanta paura nel Sannio, dunque, tale da aver portato all’intervento del sindaco di Ceppaloni, Ettore De Blasio, il quale ha commentato: “Stiamo vivendo la stessa situazione dello scorso anno quando, sempre tra novembre e dicembre si erano registrati altri terremoti. Per questo motivo, proprio questa mattina un tecnico del comune aveva effettuato un sopralluogo per l’installazione ormai prossima di una centralina di rilevamento di scosse. La macchina organizzativa è comunque stata allertata – conclude De Blasio – i cittadini sono stati tutti informati circa l’ubicazione dei punti di raccolta e delle procedure da adottare in caso di terremoto così come previsto dal piano comunale di protezione civile. Speriamo che tutto sia finito con l’episodio di questo pomeriggio”.



