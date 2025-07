Scossa di terremoto oggi localizzata nelle Marche, di preciso in provincia di Bergamo, con una magnitudo di 2.1gradi

Le scosse di terremoto oggi, venerdì 4 luglio 2025, sono state poche e tutte dalla magnitudo ridotta. Fino ad ora, nel momento esatto in cui vi scriviamo, l’Ingv, che l’istituto italiano preposto alla rilevazione dei vari sismi e alla loro analisi, ha segnalato solo una scossa superiore alla magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter (2.1 gradi a Costa Valle Imagna, provincia di Bergamo), una nuova ovviamente positiva, soprattutto per quanto riguarda la situazione ai Campi Flegrei. Ieri la caldera è tornata a tremare con un evento sismico nella mattina di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter, ma nel corso delle restanti 24 ore non ha dato altri segnali, di conseguenza la situazione delle scosse di terremoto oggi appare decisamente tranquilla.

Il principale evento sismico odierno è stato registrato in mare aperto, di preciso in uno dei tre mari che bagnano la nostra nazione, leggasi il Tirreno meridionale. L’evento è stato localizzato al largo delle coste della regione Calabria, a non troppa distanza da Vibo Valentia, ed ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, sisma individuato alle ore 1:19 della scorsa notte. La profondità è stata di quelle importanti, ben 158 km sotto il livello del mare, di conseguenza ha attutito ulteriormente i già scarsi effetti dello stesso evento sismico.

TERREMOTO OGGI, UNA SECONDA SCOSSA LEGGERA NELLE MARCHE

Proseguiamo con la scossa di terremoto oggi che è stata localizzata nelle Marche, precisamente vicino a Gualdo, località della provincia di Macerata. In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, registrato sempre durante la notte, alle ore 1:46, e con un ipocentro di 22 chilometri sotto il livello del mare.

Vogliamo infine segnalarvi il terzo ed ultimo evento sismico, l’ultima scossa di terremoto oggi per importanza, quella avvenuta sempre nelle Marche e sempre nella provincia di Macerata. Siamo in questo caso a Sarnano, a non troppa distanza da Gualdo, e il sisma ha avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter con una profondità di 21 chilometri sotto il livello del mare.

