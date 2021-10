Terremoto oggi Bologna M 2.0/ Ingv ultime notizie, trema anche Macerata

Ecco le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, puntualmente segnalate dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo quanto raccolto dai sismografi del nostro Paese, nelle scorse ore è stato registrato un movimento tellurico in quel di Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna. Si è trattato di un evento molto lieve, in quanto la magnitudo è stata di 2.0 gradi sulla scala Richter, quindi niente di significativo ne tanto meno di allarmante. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’epicentro è stato identificato in una zona con coordinate geografiche pari a 44.1 gradi di latitudine, 11.187 di longitudine e una profondità pari a 11 chilometri sotto il livello del mare.

In merito invece ai comuni limitrofi, che potrebbero quindi aver udito la scossa (avvenuta questa mattina, alle ore 4:54), la Sala Sismica INGV-Roma segnala Vernio, Cantagallo, Camugnano, Barberino di Mugello e San Benedetto Val di Sambro, tutti dislocati fra le province di Bologna, Prato e Firenze, in quanto il terremoto è avvenuto fra la Toscana e l’Emilia Romagna. A livello di città, infatti, la più vicina risulta essere proprio Prato, distante 25 chilometri, seguita da Pistoia a 28, quindi Firenze a 37 e Bologna a 46.

TERREMOTO OGGI A BOLOGNA, IERI SCOSSA A MACERATA: TUTTI I DETTAGLI

Quello in provincia di Bologna è stato l’unico terremoto registrato oggi in Italia, in precedenza si era verificato un sisma nella regione Marche, zona ad alta intensità sismica, e di preciso a tre chilometri a nord est di Visso, in provincia di Macerata. Il terremoto è stato registrato ieri pomeriggio, alle ore 14:15, ed ha avuto una magnitudo pari a 2.2 gradi sulla scala Richter, con coordinate geografiche di 42.956 gradi di latitudine, 13.1 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello marino.

Per quanto riguarda i comuni limitrofi, si segnalano Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Monte Cavallo, Fiordimonte e Preci, tutte località che spesso e volentieri nominiamo su queste pagine, mentre a livello di città, Foligno, Terni e Teramo sono risultate essere le più vicine, rispettivamente a 32, 57 e 59 chilometri dall’epicentro.

