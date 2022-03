Terremoto oggi Bologna M 2.3/ Ingv ultime notizie, tre scosse in poche ore

Andiamo a scoprire insieme quali sono state le scosse di terremoto avvenute oggi, venerdì 4 marzo 2022, in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico degno di nota è quello avvenuto in provincia di Bologna, precisamente a due chilometri a nord est dalla località di Casalfiumanese, in Emilia Romagna. La scossa è stata registrata alle ore 1:15 della notte, ed ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, facendo seguito ai due precedenti movimenti tellurici avvenuti in zona, quello delle ore 23:57 di magnitudo 2.9 gradi, e poi quello di pochi minuti prima, delle 23:48, di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter.

Il terremoto di oggi è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con con coordinate geografiche pari a 44.311 gradi di latitudine, 11.636 di longitudine, e una profondità di 34 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni più vicini, sono stati segnalati Borgo Tossignano, Dozza, Riolo Terme e Fontanelice. La città più vicina risulta essere Imola, distante solo otto chilometri dall’epicentro, con Faenza più spostata, a 20 chilometri e infine Bologna a 31.

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto registrata nella notte di oggi, questa volta in Toscana, a un chilometri ad est dalla località di Montieri, in provincia di Grosseto. Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato poco prima dell’una, alle ore 00:51.

Le coordinate geografiche sono state 43.136 gradi di latitudine, 11.03 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre i paesi in zona segnalati sono stati quelli di Chiusdino, Monticiano, Castelnuovo di Val di Cecina Radincodoli, Monterotondo Marittimo, Massa Marittima e Roccastrada, tutti dislocati fra il senese e il grossetano. Siena dista infatti 32 chilometri dall’epicentro, mentre Grosseto è poco più in là, a 42 chilometri di distanza. Da segnalare infine una scossa di terremoto avvenuto oggi a San Severo, in provincia di Foggia, alle ore 10:41 con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter.

