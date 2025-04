TERREMOTO OGGI VICINO BOLOGNA: I DATI INGV

La nottata dell’Emilia-Romagna, e in particolare la provincia di Bologna, è stata caratterizzata da uno sciame sismico, con il terremoto oggi più forte che fortunatamente è stato di un’intensità non preoccupante. Infatti, ha avuto magnitudo ML 2.4 sulla scala Richter ed è stato quello di intensità maggiore rispetto agli altri due che sono andati sopra la soglia dei 2 gradi. In tutti e tre i casi parliamo di un terremoto oggi, domenica 6 aprile 2025, che è stato registrato a pochi chilometri da Castel del Rio.

L’epicentro è stato, infatti, individuato tra i 4 e i 6 chilometri da questo piccolo Comune di un migliaio circa di abitanti della città metropolitana di Bologna. La sala sismica dell’Ingv ha messo come sempre a disposizione le coordinate geografiche per individuare con maggiore precisione l’epicentro del sisma, localizzato a latitudine 44.17 e longitudine 11.52, con ipocentro a 21 chilometri di profondità. Per quanto riguarda, invece, l’orario, il terremoto oggi è avvenuto quando non erano ancora passate due ore dalla mezzanotte, e più precisamente alle 01:50.

TERREMOTO OGGI DALLA SICILIA ALLA LOMBARDIA

Ma il monitoraggio quotidiano e costante dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) segnala anche una scossa di terremoto oggi di magnitudo ML 2.1 sulla scala Richter sulla costa siciliana nord orientale, non lontano da Messina. In questo caso l’ipocentro è stato più basso, perché registrato a una profondità di 10 chilometri, ma l’epicentro è stato localizzato nelle acque che si affacciano su Barcellona Pozzo di Gotto, che però si trova a 7 chilometri di distanza, come Furnari e Falcone. Invece, risultano più vicine all’epicentro Terme Vigliatore e Rodì Milici, più distanti ma entro i 10 chilometri sono Mazzarrà Sant’Andrea, Oliveri, Merì e Castroreale.

Tra le scosse sismiche odierne segnaliamo anche quella avvenuta in provincia di Brescia alle ore 01:12, in particolare a 3 chilometri da Gargnano. In questo caso la magnitudo rilevata è stata ML 2.0 e i Comuni entro i 10 chilometri dall’epicentro sono anche in provincia di Verona: San Zeno di Montagna, Brenzone sul Garda, Tignale, Torri del Benaco, Toscolano-Maderno e Tremosine sul Garda.