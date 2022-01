Terremoto oggi Bologna M 2.5/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Pesaro Urbino

Terremoto oggi, sabato 1° gennaio 2022, in diverse zone d’Italia. L’inizio del nuovo anno è coinciso con alcune scosse rilevate dai sismografi dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) in molte aree d’Italia, anche se di magnitudo fortunatamente contenute. Quella fino a questo momento più severa, è stata registrata alle 6.15 a cinque chilometri a Ovest di Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna, caratterizzata da una magnitudo pari esattamente a 2.5 gradi sulla scala Richter e da coordinate geografiche pari a 44.151 gradi (latitudine) e a 10.828 gradi (longitudine).

L’evento tellurico è avvenuto a una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare. Nel novero dei Comuni nei quali è stata percepita la scossa (tutti entro un raggio di 20 chilometri dall’epicentro), si segnalano anche alcune realtà della Toscana. Questo l’elenco completo: Fanano (Modena), Cutigliano (Pistoia), Sestola (Modena), Gaggio Montano (Bologna), San Marcello Pistoiese (Pistoia), Alto Reno Terme (Bologna), Abetone (Pistoia), Montecreto (Modena), Piteglio (Pistoia), Sambuca Pistoiese (Pistoia), Fiumalbo (Modena), Montese (Modena), Riolunato (Modena), Castel di Casio (Bologna), Pievepelago (Modena) e Lama Mocogno (Modena).

TERREMOTO OGGI A PESARO URBINO, IN PARTICOLARE AD APECCHIO: I DATI RACCOLTI E DIFFUSI DALL’INGV

Un altro terremoto è stato registrato oggi in Italia, più precisamente in provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, a pochi chilometri a est di Apecchio. La magnitudo del sisma, localizzato dai sismografi della sala Ingv di Roma alle 7.16, è stata sostanzialmente quasi identica a quella dell’evento di Bologna (2.4), con coordinate geografiche pari a 43.566 gradi di latitudine e a 12.455 gradi di longitudine, a una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare.

Tra le realtà comunali racchiuse entro i 20 chilometri dall’epicentro, si segnalano, nell’ordine, Piobbico (Pesaro Urbino), Sant’Angelo in Vado (Pesaro Urbino), Urbania (Pesaro Urbino), Mercatello sul Metauro (Pesaro Urbino), Pietralunga (Perugia), Peglio (Pesaro Urbino), Cagli (Pesaro Urbino), Borgo Pace (Pesaro Urbino), Cantiano (Pesaro Urbino), Piandimeleto (Pesaro Urbino), Belforte all’Isauro (Pesaro Urbino), Acqualagna (Pesaro Urbino), Lunano (Pesaro Urbino) e Fermignano (Pesaro Urbino).

