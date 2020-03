Terremoto oggi Bologna M 2.6/ Ingv ultime scosse, un sisma anche a Potenza

Anche per oggi sono numerose le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia. Quella più “importante” ci giunge senza dubbio dalla provincia di Bologna, dove i professionisti dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, hanno registrato un movimento tellurico di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter. L’evento è avvenuto di preciso nella mattinata di oggi, venerdì 27 marzo, alle ore 6:49, ed ha riguardato da vicino il comune di Fontanelice, nel bolognese. Il terremoto ha avuto come coordinate geografiche precise 44.28 gradi di latitudine, 11.56 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, di 10 chilometri sotto il livello del mare. Numerosi i paesi interessati dal sisma, a cominciare dal comune di Borgo Tossignano, quindi Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Del Rio, Dozza, Monterenzio, Riolo Terme, Castel San Pietro Terme e infine la città di Imola. Nelle vicinanze dell’epicentro si segnalano anche Bologna e Forlì, distanti rispettivamente 29 e 39 chilometri.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI IN BASILICATA E NELLE MARCHE

Alle ore 8:02 di oggi si è verificato un altro terremoto, precisamente in Basilicata, in provincia di Potenza. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, ed è stato individuato dalla sala sismica Ingv in Roma nel territorio di Forenza, ad una profondità di 10 chilometri. Il terremoto è avvenuto a circa 27 chilometri da Potenza, ma anche a 44 dalla località pugliese di Cerignola e a 54 da Andria, sempre nella regione Puglia. Infine, per quanto riguarda le scosse odierne in Italia, segnaliamo un movimento tellurico nella notte appena passata, all’1:42 fra giovedì 26 e venerdì 27 marzo nella regione Marche, in provincia di L’Aquila. Il sisma ha interessato da vicino il comune di Cagnano Amiterno, ma anche i paesi di Barete, Pizzoli, Montereale, Borbona, Scoppito, Antrodoco, Capitignano, Posta, Micigliano, Borgo Velino, tutti paesi che più volte sono stati menzionati su queste pagine per via di altre scosse. In tutte e tre i terremoti registrati quest’oggi, non si sono verificati danni ne tanto meno dei feriti.



