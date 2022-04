Terremoto oggi Bologna M 21./ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Ascoli Piceno

E’ mercoledì 20 aprile 2022 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto fatto sapere dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il suo “bollettino” live, aggiornato in tempo reale, l’ultima scossa significativa di oggi è quella verificatasi in provincia di Bologna, precisamente a quattro chilometri a nord est della località di Pieve di Cento. Il sisma è stato tutto sommato lieve, avendo avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 07 minuti.

Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, l’evento tellurico è avvenuto in una zona con coordinate geografiche paria a 44.7350 gradi di latitudine, 11.3560 di longitudine, e una profondità di 18 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni limitrofi, invece, si segnalano Cento, San Pietro in Casale, Galliera, Sant’Agostino e Castello d’Argile, località dislocate fra la provincia di Ferrara e quella di Bologna. E propria Ferrara è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 24 chilometri, con Bologna a 27, quindi Modena a 35, poi Carpi a 38 e Rovigo a 51.

TERREMOTO OGGI AD ASCOLI PICENO: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

Alle ore 1:56 di oggi un’altra scossa di terremoto si è verificata nelle Marche, a sette chilometri a ovest di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.

In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzata con un epicentro pari a 42.8000 gradi di latitudine, 13.2240 di longitudine, e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare. Come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, nei pressi dell’epicentro troviamo i comuni di Montegallo, Norcia, Accumoli e Castelsantagelo sul Nera, tutte località dislocate fra Umbria, Lazio e Marche, e comuni dove spesso e volentieri si verificano dei terremoti.

