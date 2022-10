Terremoto oggi Bolzano M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Catanzaro

Come ogni mattina anche oggi, giovedì 27 ottobre 2022, andremo a scoprire assieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Come fatto sapere dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è stato quello localizzato non troppo distante da Bolzano, lungo il confine fra l’Italia e l’Austria.

Il sisma in questione ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato alle ore 00 e 59 minuti, nel cuore della notte passata, fra mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre 2022. Le sue coordinate geografiche sono state 47.1230 gradi di latitudine, 11.1490 di longitudine, e una profondità di 16 chilometri sotto il livello del mare, e nessun’altra informazione è stata fornita dall’Ingv. In Italia, l’ultimo sisma “importante” è stato quello avvenuto in provincia di Catanzaro, precisamente a 7 chilometri di distanza da San Floro, in Calabria.

TERREMOTO OGGI A CATANZARO E A UDINE: TUTTI I DETTAGLI INGV

Si è trattato di un sisma lieve, di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 3:38 e avente coordinate geografiche pari a 38.8400 gradi di latitudine, 16.5950 di longitudine, e una profondità di 38 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Borgia, Squillace, Staletti e Caraffa, mentre Catanzaro è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 8 chilometri, con Lamezia Terme a 28, quindi Crotone a 53, e Cosenza a 58.

Infine segnaliamo un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi in Italia, precisamente a quattro chilometri a sud est di San Leonardo, in provincia di Udine. In questo caso il movimento tellurico è stato di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto alle ore 3:57, classificato con coordinate geografiche (lat, lon) 46.0960, 13.5580 ad una profondità di 16 km. Udine, distante 25 chilometri, è risultata la città più vicina all’epicentro: il terremoto non ha causato danni ne feriti, così come gli altri due descritti più sopra.

