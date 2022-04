Terremoto oggi Bosnia M 6.0/ Ultime notizie Ingv: paura in Italia, da Napoli a Bari

Una fortissima scossa di terremoto è stata registrata pochi minuti fa in Italia. Dalla Puglia fino alla Campania, passando per la Basilicata, ma l’epicentro non è nel nostro Paese, anche se è stato avvertito in gran parte di esso. Il sisma è stato, infatti, registrato in Bosnia ed Erzegovina, dove è stata calcolata una magnitudo di 6.0. Un terremoto di entità molto forte, ma sicuramente è stato avvertito anche nel Mezzogiorno, oltre che in alcune zone settentrionali, in quanto ha avuto come ipocentro una profondità di 10 chilometri. Quindi, la scossa è stata avvertita lungo tutta la dorsale adriatica.

Molte le segnalazioni da Nord a Sud, tanto che è diventato trend topic su Twitter, dove si susseguono segnalazioni, commenti e riscontri. Non sono ancora disponibili informazioni in merito ad eventuali danni registrati. cose e persone in Bosnia ed Erzegovina, ma chiaramente l’auspicio è che abbia causato solo paura.

TERREMOTO IN BOSNIA ED ERZEGOVINA AVVERTITO ANCHE IN ITALIA

Per il momento ci sono le coordinate geografiche del terremoto in Bosnia ed Erzegovina: latitudine 42.8140, longitudine 18.0720 e ipocentro appunto ad una profondità di 10 chilometri. La scossa sismica è avvenuta alle ore 23:07 del 22 aprile 2022. In attesa di aggiornamenti sulle eventuali conseguenze di questo sisma, si registrano segnalazioni da Napoli a Bari, passando per le città della costa adriatica. Sui social circolano anche video realizzati proprio durante il terremoto che è stato avvertito distintamente, tanto da seminare la paura in molte zone d’Italia.

