Terremoto oggi Brescia M 1.8/ Ingv ultime notizie, trema il comune di Erbusto

Come ogni mattina anche oggi, lunedì 16 gennaio 2022, facciamo il punto sulle scosse di terremoto verificatesi nel nostro Paese nonché nelle nazioni straniere. Il punto di riferimento resta il bollettino dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno registra e classifica i vari movimenti tellurici del globo. Pochi gli eventi significativi nel nostro Paese, e nessuno ha superato la soglia del 2.0 gradi sulla scala Richter.

L’Ingv ha segnalato un terremoto in provincia di Brescia (Lombardia), precisamente ad un chilometro ad ovest della località di Erbusto, con una potenza di 1.8 gradi. L’evento è avvenuto nella notte passata, alle ore 1:42, ed è stato localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 45.606 gradi di latitudine, 9.962 di longitudine, e una profondità di 5 km. A livello di comuni, la Sala Sismica INGV-Roma segnala nei dintorni i paesi di Adro, Cologne, Capriolo, Coccaglio e Rovato, tutti paesi del bresciano, mentre Brescia è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante solo 21 chilometri, con Bergamo a 25, Cremona a 53 e Monza a 54.

TERREMOTO OGGI A BRESCIA, MAR DI CORSICA E OCEANIA: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

Nel pomeriggio di ieri si era invece verificato un terremoto nel Mare di Corsica, in “territorio italiano”, con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter. Il sisma era avvenuto alle ore 14:14 di domenica 16 gennaio, ed è stato classificato con un epicentro pari a 42.704 gradi di latitudine, 6.922 di longitudine, e un ipocentro, una profondità di 10 chilometri sotto il livello marino.

Infine, l’Ingv ha segnalato, sempre nella giornata di ieri, alle ore 13:52, una forte scosse in Oceania, precisamente in Papua Nuova Guinea, in mare aperto, di magnitudo 6.0 gradi sulla scala Richter. Tutti i terremoto elencati su questa pagina non hanno comunque provocato danni a edifici o vie di comunicazione, ne hanno tanto meno coinvolto delle persone anche marginalmente.

