TERREMOTO OGGI A MIGLIERINA, IN CALABRIA: I DATI

Erano passate quasi due ore dalla mezzanotte quando una scossa di terremoto, fortunatamente lieve, ha colpito la Calabria. Infatti, il sisma è stato di magnitudo ML 2.2 sulla scala Richter, stando ai dati raccolti e forniti dalla sala sismica di Roma dell’Ingv, che porta avanti costantemente il monitoraggio dell’attività sismica. Dunque, la scossa in questione è stata registrata alle ore 01:59 di oggi, domenica 9 marzo 2025, mentre per quanto riguarda l’epicentro del terremoto, è stato localizzato a un chilometro da Miglierina, un piccolissimo Comune della provincia di Catanzaro.

Ma sono disponibili anche le coordinate geografiche per individuare il punto esatto in cui si è verificato il sisma. Nello specifico, la latitudine è 38.9430, la longitudine 16.4750, mentre l’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 9 chilometri. Ribadiamo, comunque, che il terremoto oggi è stato di lieve entità, tale da non destare preoccupazione e da non essere stato neppure distinto dalla popolazione locale.

FORTE SCOSSA DI TERREMOTO IN GRECIA

Per quanto riguarda i Comuni più vicini all’epicentro del terremoto oggi, l‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ne segnala molteplici entro un raggio di 20 chilometri, restringendo però il campo fino a 10 chilometri dal punto in cui è avvenuto il sisma, possiamo citare Amato, Marcellinara, Tiriolo, Settingiano, Gimigliano, San Pietro Apostolo, Caraffa di Catanzaro, Pianopoli, Feroleto Antico, Cicala e Serrastretta.

Altre scosse di terremoto oggi sono state registrate in Grecia, in particolare ve ne sono due che meritano attenzione per la loro intensità. La prima, avvenuta sulla costa occidentale del Peloponneso, è stata di magnitudo mb 4.8, mentre l’altra, avvenuta poco più di un’ora dopo, è stata di mb 4.5. Si tratta di una zona molto attiva dal punto di vista sismico, inoltre non sono mancate segnalazioni sui social, perché tale scossa è stata avvertita distintamente in un raggio di ben 200 chilometri.

