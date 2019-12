Terremoto oggi Calabria M 2.4/ Ingv ultime scosse, sisma in provincia di Cosenza

L’Italia continua a tremare, come dimostrato dall’ultimo terremoto che si è verificato oggi, lunedì 16 dicembre, in piena notte. Alle ore 2.50, la sala sismica INGV di Roma ha fatto registrare un terremoto lungo la Costa della Calabria nord occidentale che ha riguardato l’intera provincia di Cosenza. Si è trattato di un sisma di magnitudo 2.4 con le seguenti coordinate geografiche: 39.15 di latitudine e 16.02 di longitudine, ad una profondità di 25 km. Il terremoto è stato localizzato a 26 km a Sud Ovest di Cosenza e a 32 km a Nord Ovest di Lamezia Terme. Ecco i comuni prossimi all’epicentro in cui il terremoto, seppur lieve, è stato chiaramente avvertito. Rientrano nella cosiddetta “zona rossa”: Belmonte Calabro (CS); Amantea (CS); San Pietro in Amantea (CS); Longobardi (CS). Tra gli altri comuni anche: Fiumefreddo Bruzio (CS); Serra d’Aiello (CS); Lago (CS); Cleto (CS); Aiello Calabro (CS); Falconara Albanese (CS); Nocera Terinese (CZ); San Mango d’Aquino (CZ); Domanico (CS); Grimaldi (CS); San Lucido (CS); Malito (CS); Martirano Lombardo (CZ); Cerisano (CS); Mendicino (CS) e Altilia (CS).

TERREMOTO OGGI, NESSUNA ALTRA SCOSSA NELLA NOTTE

Nel corso della notte appena trascorsa non sono stati registrati altri terremoti degni di nota ed anche quello registrato a Cosenza nelle passate ore fortunatamente non è stato tale da generare segnalazioni di danni a cose e/o a persone. Nella giornata di ieri, sempre in piena notte, era stato segnalato un sisma di magnitudo 2.0 a Sant’Alfio, in provincia di Catania, mentre un’altra scossa precedente si era verificata a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze, dove da alcuni giorni si registrano numerosi terremoti più o meno con magnitudo degne di nota. Quella registrata nella giornata di domenica ha avuto entità lieve, con magnitudo pari a 2.0. Sempre ieri nelle Filippine un sisma di magnitudo 6.7 ha seminato il panico provocando, secondo l’ultimo bilancio, almeno due vittime e oltre 80 persone ferite (84 secondo il bilancio ufficiale diffuso questa mattina da Tgcom24).

