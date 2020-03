Terremoto oggi Calabria M 3.9/ Ingv ultime scosse, 6 sismi nel giro di 15 minuti

Sono numerose le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, tutte circoscritte nella regione Calabria. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, comunemente noto come Ingv, ha infatti segnalato ben sei scosse nel giro di circa un quarto d’ora, precisamente fra le ore 1:47 e le 2:02 della notte fra lunedì 16 e martedì 17 marzo. Tutti i movimenti tellurici sono stati superiori alla magnitudo 2.0 gradi, con due picchi di 3.9 e 3.4 gradi. Le sei scosse si sono divise equamente in due zone leggermente distanti l’una dall’altra. Le prime tre, fra le 1.47 e l’1.54, di magnitudo 3.9 e 2.5 (le altre due), hanno avuto come epicentro la costa calabrese sud occidentale, in mare, ma a pochi chilometri dalla terra ferma. I tre eventi hanno avuto coordinate geografiche pari a 39.04 gradi di latitudine e 16.09 di longitudine, mentre la profondità è variata dai 26 ai 33 chilometri sotto il livello marino. Le tre scosse hanno interessato da vicino i comuni di Nocera Terinese, Serra D’Aiello, Falerna, San Mango D’Aquino, Amantea, Cleto e Aiello Calabro.

TERREMOTO OGGI IN CALABRIA: GENTE IN STRADA PER LA PAURA

Lamezia Terme e Cosenza sono state invece le città più vicine alla zona dell’epicentro, distanti rispettivamente 21 e 32 chilometri. Il secondo gruppo di scosse è stato invece registrato dall’Ingv fra le 1:55 e le 2:02 della notte passata, leggermente più lontane dalla terraferma rispetto ai tre sismi di cui sopra. L’ipocentro è stato infatti individuato in un punto con coordinate geografiche di 39.05 gradi di latitudine e 15.94 di longitudine. Rispetto al trio precedente, inoltre, le ultime tre scosse sono state più superficiali, con una profondità variante fra i 10 e i 9 km sotto il livello marino. I comuni interessanti da questo secondo gruppo di terremoti, sono stati quelli di sopra, con l’aggiunta di Belmonte Calabro. Le sei scosse hanno provocato il panico nella popolazione locale, che si è svegliata di soprassalto, uscendo in strada. Viste le misure restrittive per il coronavirus, sono stati comunque evitati assembramenti. Al di là dello spavento, non si registrano per ora danni o feriti.



