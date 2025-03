Terremoto nei Campi Flegrei, terremoto a Napoli. Parole che sempre di più spaventano migliaia di cittadini e che pochi minuti fa sono tornate a rimbalzare sulle ultime notizie di tutti i telegiornali quando una scossa di terremoto che l’INGV ha fissato in magnitudo 4.4 sulla scala Richter ha fatto sobbalzare gli abitanti della zona dei Campi Flegrei e della città di Napoli.

Terremoto Campi Flegrei/ Bollettino settimanale: 68 eventi sismici, suolo sollevato di 3 centimetri

Il terremoto oggi a napoli e Campi Flegrei è avvenuto precisamente alla 1 e 25 di questa notte, Giovedì 13 Marzo 2025. L’ipocentro è stato registrato a soli 2-3 km di profondità rendendo questo terremoto il sisma più forte percepito in superficie da diversi mesi a questa parte. I dati dell’intensità, localizzazione e profondità del terremoto sono stati già confermati e rivisti dagli esperti dell’INGV e il sisma è stato confermato e registrato da 9 stazioni di rilevamento diverse nella zona.

Terremoto Campi Flegrei oggi, scossa di M 3.0/ Nuovo sciame sismico: 7 eventi durante la notte

TERREMOTO CAMPI FLEGREI OGGI, ULTIME NOTIZIE: NAPOLI E I COMUNI COLPITI

Ci sono diverse città con più di 50 mila abitanti nella zona esatta del terremoto che ha colpito poco fa la zona dei Campi Flegrei in prossimità di Napoli. L’epicentro è stato determinato dall’INGV a soli 6 km a sud-est di Pozzuoli e a 9 km a ovest di Napoli città. I comuni entro i 10 km dall’epicentro del terremoto di 4.4 gradi di magnitudo sono: Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Monte di Procida, Napoli e Marano di Napoli. La gente ha avvertito il sisma e sono stati segnalati casi di persone che hanno abbandonato la propria abitazione in preda alla paura e i social network sono stati presi d’assalto dai messaggi degli utenti.

Terremoto Campi Flegrei, 8 nuove scosse/ Picco di M 3.2 poco dopo mezzanotte, torna la paura

Cominciano sulla stampa locale le segnalazioni, purtroppo, di danni a cose e a persone. A Bagnoli, per esempio, il quotidiano Il Mattino segnala il crollo del solaio di una abitazione che ha danneggiato severamente alcune auto in sosta e da cui – fortunatamente – è stata tratta in salvo una persona. I centralini delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco sono al momento ancora molto sotto pressione. Il terremoto di questa notte riaccende, se si fosse mai sopita, la preoccupazione per la situazione dei Campi Flegrei e dell’area Vesuviana.