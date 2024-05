TERREMOTO OGGI CAMPI FLEGREI, SCOSSA DI M 4.4/ Ultime notizie INGV: venti minuti prima un altro sisma da 3.5

Si sono susseguiti rapidamente gli aggiornamenti da parte dell’Ingv sulla violenta scossa di terremoto che è tornata ad interessare l’area dei Campi Flegrei e del napoletano: dopo prima indiscrezioni incerte sull’entità del sisma, alla fine l’Istituto ha definito chiaramente la magnitudo di 4.4 sulla scala Richter che si è originato precisamente alle ore 20:10. Le coordinate, rileva ancora l’Ingv, erano 40.8280, 14.1380, mentre la profondità era di appena 3 km rispetto all’altezza del mare.

Mentre si attendono notizie su eventuali danni ai Campi Flegrei dovuti all’ennesimo terremoto – tra i più alti dell’ultimo anno – che si è registrato oggi, i sismografi dell’Ingv hanno rilevato anche una scossa che ha preceduto di appena 20 minuti (erano precisamente le ore 19:51) quella da 4.4, che ha avuto una magnitudo di 3.9, mentre come spesso avviene le coordinate e l’ipocentro erano del tutto simili (precisamente: 40.8360, 14.1300 e 3 km). (agg. di Lorenzo Drigo)

FORTE SCOSSA DI TERREMOTO AVVERTITA A NAPOLI E NEI CAMPI FLEGREI: COS’È SUCCESSO

Non si placa ancora la furia dello sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, tra la zona del Vesuvio e il Golfo di Napoli: il terremoto avvertito oggi, lunedì 20 maggio 2024, viene raccontato in questi minuti sui social dalle reazioni di ansia e panico degli utenti residenti nelle aree del napoletano. Mentre al Nord Italia il maltempo la fa da padrone ormai da settimane, è l’area sismica della Campania a tenere sulle spine il territorio attorno ai Campi Flegrei.

Informazioni e dati effettivi del centro nazionale antisismico INGV parlano di una scossa di grado M3.5 Richter, mentre sulla piattaforma europea EMSC-CSEM si parla di una forte scossa avvertita a Napoli con una prima rilevazione di magnitudo 3.9 sulla scala Richter. L’orario del terremoto avvertito oggi ai Campi Flegrei è stimato attorno alle ore 20, nel pieno delle attività della cena per migliaia di famiglie, così come orario di punta per apertitivi e cene nei ristoranti dell’intera area del Napoletano. Motivo per cui si sprecano i commenti sui social con alcuni cittadini che parlano di una «fortissima scossa con vibrazioni continue per secondi».

LO SCIAME SISMICO SUI CAMPI FLEGREI E LE INFORMAZIONI SUL TERREMOTO DI OGGI 20 MAGGIO 2024

Già stamattina alle ore 8.50, secondo i dati ufficiali INGV, lo sciame sismico sui Campi Flegrei presentava l’ennesimo episodio di terremoto con una scossa M 2.3 ad un ipocentro molto superficiale di circa 2 km sotto la profondità del terreno: in quel caso i comuni coinvolti furono Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Napoli, Monte di Procida, Merano di Napoli e Calvizzano.

Secondo le informazioni invece raccolte proprio in questi minuti, la scossa di terremoto della serata di oggi 20 maggio 2024 ha avuto un simile ipocentro ma una magnitudo molto più forte tanto da far avvertire alla cittadinanza la vibrazioni dello sciame sismico nei pressi del Vesuvio. Sono 3 i chilometri di profondità nel terreno a cui viene registrato l’ipocentro del sisma serale del Napoletano: con una magnitudo 3.5-3.9 e una profondità così superficiale si spiegano le forti vibrazioni avvertite anche ai piani più bassi delle case in tutta l’area. I Comuni vicini all’epicentro dei Campi Flegrei restano gli stessi, con Napoli e i centri più popolosi della periferia sempre protagonisti: Quarto, Qualiano, Mugnano di Napoli, Merano di Napoli, Monte di Procida, Arzano, Casoria, Aversa, Frattamaggiore. Secondo quanto riportano le cronache del “Mattino”, la gente per lo spavento è scesa in strada tanto in centro Napoli quanto in periferia: questo anche perché oltre alla prima scossa M 3.9 ne sono seguite almeno quattro di assestamento più minoritarie nel giro di 10 minuti massimo.

