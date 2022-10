Terremoto oggi Campi Flegrei M 1.8/ Ingv ultime notizie, forte scossa in Perù

Facciamo il punto anche oggi, sabato 29 ottobre 2022, su quali siano state le scosse di terremoto verificatesi nel nostro Paese e oltre i confini. Come riferito puntualmente, “live”, dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultima scossa significativa è stata quella localizzata in Perù, in Sud America, alle ore 2:09 italiane, nel cuore della notte fra venerdì 28 e sabato 29 ottobre. Il sisma è stato rilevante, avendo avuto una magnitudo di 5.9 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato a 111 chilometri a sud ovest di Ica e con una profondità di 29 chilometri.

Non si hanno notizie di danni ne feriti, ma si sa con certezza che tale scossa di terremoto di oggi è stata la più intensa di una serie di nove, cominciata all’alba odierna. Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi all’una e 25 minuti in Francia, con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, mentre in Italia l’ultimo sisma “significativo” resta quello avvenuto oggi in Campania, precisamente a Campi Flegrei.

TERREMOTO OGGI A CAMPI FLEGREI: ECCO TUTTI I DETTAGLI INGV

Nel dettaglio si è trattato di una scossa di terremoto di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 00 e 52 minuti, e avente delle coordinate geografiche pari a 40.8120 gradi di latitudine, 14.1100 di longitudine, e una profondità di 4 chilometri sotto il livello del mare.

Secondo quanto segnalato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), in zona si segnalano i comuni di Monte di Procida, Quarto, Procida e Marano, tutti “quartieri” di Napoli, mentre la cittadina più vicina è risultata essere Pozzuoli, distante 4 chilometri dall’epicentro, con Napoli invece più staccata a 12 chilometri. Giugliano in Campania è stata invece segnalata a distanza di 15 chilometri, con Casoria a 19, e infine Aversa a 20. Il terremoto registrato oggi vicino a Napoli non ha ovviamente causato alcun danno ne tanto meno dei feriti vista la sua scarsa entità. Restiamo in attesa di eventuali altri movimenti tellurici.

