Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cosenza

Inizia una nuova settimana, è lunedì 31 ottobre 2022, e anche oggi andremo a fare il punto su quali sono le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Partiamo dall’ultima significativa segnalata dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, precisamente quella accaduta a Campi Flegrei, in provincia di Napoli. L’evento tellurico è avvenuto nel cuore della notte passata, alle ore 2:02 fra domenica 30 e lunedì 31 ottobre 2022, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 40.8200 gradi di latitudine, 14.1430 di longitudine, e una profondità di 2 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi Campi Flegrei M 1.8/ Ingv ultime notizie, forte scossa in Perù

Stando a quanto segnalato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), in zona vi sono i comuni di Bacoli, Quarto, Monte di Procida e Marano, mentre la città più vicina è risulta essere Pozzuoli, distante solo cinque chilometri dall’epicentro, quindi Napoli a 9, Giugliano in Campania a 13 chilometri, Casoria a 16, poi Ercolano, Portici, Aversa, Afragola e Torre del Greco. Il terremoto di oggi a Campi Flegrei non ha comunque causato danni ne tanto meno dei feriti, visto che lo stesso è stato molto lieve.

Terremoto oggi La Spezia M 2.3/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Campi Flegrei

TERREMOTO OGGI A COSENZA DI M 1.3: TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto oggi è stata segnalata dall’Ingv a cinque chilometri a est di Bianchi, in provincia di Cosenza. In questo caso il sisma è stato molto lieve, con una magnitudo di soli 1.3 gradi sulla scala Richter, e l’evento è avvenuto alle ore 3:15 della notte passata, e registrato in un epicentro con coordinate geografiche 39.1150 di latitudine, 16.4720 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Colosimi, Panettieri, Carlopoli, Parenti e Soveria Mannelli, tutte località del cosentino, sono i Paesi che sono stati rilevati più vicini all’epicentro, mentre Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza e Crotone, le città più prossime alla zona del sisma. Anche in questo caso il terremoto di oggi non ha causato danni ne tanto meno dei feriti.

Terremoto oggi Bolzano M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Catanzaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA