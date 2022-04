Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.0/ Ingv ultime notizie, trema anche Prato

E’ martedì 5 aprile 2022 e anche oggi andiamo a dare uno sguardo alle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia così come nel resto del mondo. Secondo quanto raccolto in tempo reale dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma significativo avvenuto nella nostra penisola è stato quello registrato alle ore 5:37 di stamane in quel dei Campi Flegrei, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Alle ore 5.42 di oggi, invece, un’altra scossa di terremoto a Verno, in provincia di Prato, sempre di magnitudo 2.0 gradi. Un’altra scossa è stata segnalata dall’Ingv a tre chilometri a sud ovest di Castelraimondo, in provincia di Macerata (siamo nelle Marche).

Terremoto oggi Salerno M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Firenze

Si è trattato di un sisma debole, visto che la magnitudo è stata di appena 1.4 gradi sulla scala Richter, mentre le sue coordinate geografiche sono state 43.189 gradi di latitudine, 13.034 di longitudine, e una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto marchigiano è avvenuto durante la notte passata, precisamente alle ore 3:06, e stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, nelle vicinanze sono stati rilevati i comuni di Piorcao, Gagliole, Camerino, Matelica e Sefro, tutti paesi del maceratese. A livello di città, invece, si segnala la presenza di Foligno a 37 chilometri di distanza dall’epicentro, quindi Perugia a 53 e infine Ancona a 62.

Terremoto oggi stretto di Messina M 1.7/ Ingv ultime notizie, doppia scossa a Rieti

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI MASSA CARRARA: TUTTI I DETTAGLI INGV

Sempre nella notte appena passata, nella giornata di oggi, l’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto molto lieve, questa volta a quattro chilometri ad est di Bagnone, in provincia di Massa Carrara, Toscana. L’evento tellurico è stato di magnitudo 1.1 gradi sulla scala Richter.

Le coordinate geografiche, in questo caso, sono state 44.315 gradi di latitudine, 10.046 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre, in merito ai paesi limitrofi, si segnalano Licciana Nardi, quindi Comano, Villafranca in Lunigana, Filattiera e Fivizzano, tutti della provincia di Massa. Carrara è la città più vicina all’epicentro, distante 27 chilometri, con La Spezia a 29 e a 32 Massa. Entrambe le scosse segnalate su questa pagina non hanno provocato danni ne tanto meno dei feriti.

Terremoto oggi Accumoli M 2.3/ Ingv ultime notizie, doppia scossa a Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA