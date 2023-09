Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Firenze

Anche per oggi, sabato 23 settembre 2023, andiamo a fare il punto su quali siano state le sscosse di terremoto verificatesi nelle ultime ore in Italia nonchè oltre i confini nazionali. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite il proprio sito, l’ultimo evento tellurico importante è stato quello avvenuto ancora una volta a Campi Flegrei, località della provincia di Napoli. Si è trattato comunque di un evento tellurico molto lieve visto che, come segnalato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato localizzato alle prime luci di oggi, precisamente alle ore 5:18 e le sue coordinate geografiche sono state 40.8240 gradi di latitudine, 14.1270 di longitudine e una profondità di 2 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Bacoli, Quarto, Monte di Procida e Marano, tutti quartieri del capoluogo campano, mentre la città più vicina con almeno 50mila abitanti è risultata essere come sempre Pozzuoli, distante 4 chilometri dall’epicentro, con Napoli a 11, quindi Giugliano in Campania a 13, poi Casoria a 17, Aversa, Ercolano, Afragola e via discorrendo.

TERREMOTO OGGI A FIRENZE, I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi l’Ingv ha segnalato anche un’altra scossa di terremoto, questa volta con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, localizzata a tre chilometri a est di Marradi, in provincia di Firenze, altra località che sta continuando a tremare in questi giorni.

Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma nel cuore della notte passata, di preciso alle ore 2:04 fra venerdì 22 e sabato 23 settembre 2023 e le sue coordinate geografiche sono state 44.0670 gradi di latitudine, 11.6540 di longitudine e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Tredozio, Palazzuolo sul Senio, Portico e San Benedetto, Premilcuore e Modigliana, località della provincia di Firenze ma anche Forlì-Cesena. Faenza, distante 31 chilometri, è invece risultata essere la città più vicina al sisma, con Imola più staccata a 32 chilometri, quindi Forlì a 36 e Firenze a 46.

