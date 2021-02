Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.2/ Ingv ultime notizie, tremano Napoli e Pozzuoli

Appuntamento quotidiano con le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, due sono gli eventi tellurici registrati nel Belpaese nelle ultime ore, a cominciare da quello verificatosi in Campania, in provincia di Napoli. Il terremoto di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter è avvenuto di preciso nei Campi Flegrei, nota zona situata nel golfo si Pozzuoli, alle ore 4:13 della notte fra sabato 6 febbraio e domenica 7.

Le coordinate precise del terremoto sono state 40.81 gradi di latitudine e 14.13 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stata individuata a due chilometri sotto il livello del mare. Visto che il sisma si è verificato in una zona molto popolata, sono diversi i comuni che l’hanno avvertito, come riferisce la Sala Operativa INGV_OV (Napoli), a cominciare proprio da Pozzuoli, passando per Napoli, quindi Procida, Monte di Procida e Quarto. Numerose anche le città che si trovano nei pressi dell’epicentro, come ad esempio Casoria, Ercolano, Aversa, Portici, Afragola, Torre del Greco, Castellammare di Stabia.

TERREMOTO OGGI NEI CAMPI FLEGREI E NEL MAR TIRRENO MERIDIONALE

Il terremoto di oggi nei Campi Flegrei non ha provocato alcun danno agli edifici e alle vie di comunicazioni ne tanto meno dei feriti o delle vittime, ma è stato avvertito da svariate migliaia di persone. Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto verificatasi oggi in Italia, un sisma di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter in quel del mar Tirreno Meridionale, lontano dalla costa. L’evento è avvenuto alle ore 9:07 di stamane, domenica 7 febbraio 2021, con coordinate geografiche pari a 38.63 gradi di latitudine, 13.56 di longitudine e una profondità, l’ipocentro, individuata a 25 chilometri sotto il livello del mare. Nessun comune ha avvertito la scossa in quanto il sisma è avvenuto in mare aperto, e la città più vicina risulta essere Palermo, distante 60 chilometri dall’epicentro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA