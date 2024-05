Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.4/ Ingv, ultime notizie: sciame sismico a Pozzuoli, scosse anche a Potenza

Non si placano le scosse di terremoto ai Campi Flegrei, dove oggi continuano a registrarsi eventi sismici, tanto che gli esperti parlano già sciame in atto in questa giornata: sin dalla mezzanotte, fino alla mattinata dell’1 maggio 2024, sono state registrate più di una decina di scosse nella zona attenzionata per la crisi bradisismica. La scossa di terremoto con intensità maggiore è stata quella di magnitudo 2.4 sulla scala Richter, ma già dopo la mezzanotte sono state segnale le prime scosse, a partire dal sisma di magnitudo 1.7, a cui è seguito uno più lieve, 1.4. In questa zona, anche se la magnitudo non è alta, le scosse di terremoto vengono percepite distintamente dalla popolazione locale, come nel caso di Pozzuoli, perché hanno una profondità esigua.

Lo sciame sismico (così come più in generale tutta l’attività sismica) viene monitorato dall’Osservatorio Vesuviano, che anche tramite i suoi canali social sta fornendo alla popolazione gli aggiornamenti sugli eventi sismici, infatti l’amministrazione comunale di Pozzuoli ha fatto sapere di essere stata informata dall’osservatorio riguardo il fatto che «a partire dalle ore 00:01 del 01.05.2024 (UTC 22:01 del 30/04/2024)» è in atto uno sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei.

TREMA ANCHE LA BASILICATA, MA NESSUN ALLARME

Una scossa di terremoto ha caratterizzato il risveglio anche della provincia di Potenza oggi, ma fortunatamente non ha avuto un’intensità tale da destare preoccupazione per la popolazione locale, che probabilmente non è neppure riuscita a distinguerla, a differenza di quanto avviene invece ai Campi Flegrei. L’ha segnalata in questo caso la Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), precisando che il terremoto si è verificato alle ore 7:18 e ha avuto magnitudo ML 2.1 sulla scala Richter.

In merito invece all’epicentro del terremoto in Basilicata, è stato identificato a tre chilometri da Rotonda, più precisamente a latitudine 39.9750, longitudine 16.0210 e ad una profondità di 15 chilometri. Sempre oggi, ma qualche ora prima, alle ore 3:43 per la precisione, il monitoraggio nazionale ha segnalato una scossa di terremoto leggermente più forte, di magnitudo ML 2.2 sulla scala Richter, ma in questo caso con epicentro a 4 chilometri da Lauria, sempre in provincia di Potenza. Anche in questo caso non sono stati segnalati fortunatamente problemi.

