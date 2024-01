Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa da 2.5 anche a Siracusa

Terremoto oggi ai Campi Flegrei, le ultime notizie dell’Ingv

Eccoci tornati con il nostro appuntamento giornaliero con le ultime scosse di terremoto che si sono registrate sul territorio italiano, ma anche all’estero, monitorate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Nella giornata di oggi, domenica 21 gennaio 2024, in particolare, dopo un periodo di calma la terra è tornata a tremare ai Campi Flegrei, mentre anche in Brasile si è registrato un evento sismico, di intensità piuttosto elevata.

Partendo, però, dalla nostra penisola, il terremoto più forte che i sismografi dell’Ingv hanno registrato nelle ultime 24 ore, è proprio quello dei Campi Flegrei. La magnitudo registrato, sulla scala Richter, è stata di 2.6 mentre l’evento sismico si è sviluppato alle ore 10:35. Precisamente, l’epicentro è stato localizzato alle coordinate 40.8080, 14.1020 (latitudine e longitudine), mentre l’ipocentro (ovvero la profondità) era di 4 km. Per ora non risulta che il terremoto ai Campi Flegrei abbia causato alcun danno, mentre si fa sempre più vivo il timore che sia l’inizio di un nuovo sciame sismico simile a quello che si è registrato nei mesi scorsi e che ha destato parecchia preoccupazione, soprattutto per il timore che potesse scaturirne un’eruzione vulcanica.

Rimanendo ancora un attimo in Italia, l’Ingv ha registrato anche un altro terremoto in Italia, precisamente poco distante dalla costa di Siracusa, in Sicilia. La magnitudo registrata è stata di 2.5, mentre le coordinate precise dell’epicentro erano 37.2140, 15.6150 (lat, lon) e l’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 9 km. L’evento, tuttavia, non sembra essere stato avvertito dalla terra ferma, anche perché il comune più vicino è quello di Siracusa, ad una distanza di 33 km.

Lasciando l’Italia, invece, sempre l’Ingv ha registrato per il quinto giorno consecutivo un terremoto al confine tra l’Austria e la Germania, questa volta con una magnitudo di 2.6, alle ore 05:32. Si tratta del settimo evento simile negli ultimi 5 giorni, in cui si è raggiunto il picco nella giornata di venerdì 19, con due eventi sismici di 3.1 e 3.0 di intensità, generatisi a distanza di 17 ore uno dall’altro. Similmente, l’Ingv ha registrato anche un importante terremoto in Brasile, che si è sviluppato nella serata di ieri (precisamente alle ore 22:31 italiane). La magnitudo è stata di 6.4 e l’evento sismico si è avvertito anche nel vicino e confinante Perù.

