Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.6/ Ingv ultime notizie, trema il mar Ionio

Andiamo a vedere insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, mercoledì 30 novembre 2022, in Italia e come sempre andiamo a visionare il bollettino dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno registra e analizza tutti i sismi del nostro Paese e non solo. Partiamo da quanto accaduto a Campi Flegrei, nota località di Napoli, dove si è verificato un sisma di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 3:34 fra martedì 20 e mercoledì 30 novembre 2022.

Si è trattato di un evento tellurico che ha avuto coordinate geografiche pari a 40.8310 gradi di latitudine, 14.1490 di longitudine, e una profondità di 2 chilometri sotto il livello marino. Secondo quanto riportato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), i comuni più vicini all’epicentro sono stati Quarto, Bacoli e Monte di Procida, mentre la città più vicina è risultata essere Pozzuoli, seguita da Marano, quindi Napoli, Giugliano di Campania e Casoria, tutte distanti fra i 5 e i 15 chilometri.

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA E IN GRECIA

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata nella regione Umbria, di preciso a quattro chilometri a nord della località di Pietralunga, in provincia di Perugia. In questo caso si è trattato di un sisma di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 1:34 di notte. Le sue coordinate geografiche sono state 43.4830 gradi di latitudine, 12.4270 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre i Comuni limitrofi, come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono stati Apecchio, Piobbico, Città di Castello, Montone e Cantiano.

Perugia, distante 42 chilometri, è risultata la città più vicina all’epicentro, con Arezzo staccata a 44. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta oggi nel mar Ionio meridionale, nei pressi della Grecia, di magnitudo 4.6 gradi sulla scala Richter: il sisma è stato registrato alle ore 00:46 italiane, ed ha avuto una profondità di 19 chilometri sotto il livello del mare.











