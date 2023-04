Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Grosseto

Andiamo a fare il punto anche oggi, mercoledì 26 aprile 2023, su quali siano state le scosse di terremoto principali che si sono verificate in Italia e non solo. Stando a quanto si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è stato quello verificatosi a Campi Flegrei, a due passi da Napoli. Un sisma che è stato registrato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli) alle ore 5:03 di questa mattina e che ha avuto una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter.

Le sue coordinate geografiche sono state 40.8270 gradi di latitudine, 14.1520 di longitudine, e una profondità di soli 2 chilometri sotto il livello del mare, cosa quest’ultima che ha senza dubbio “aumentato” la potenza dello stesso sisma. In zona individuati i comuni di Quarto, Bacoli, Marano e Monte di Procida, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro è risultata essere Pozzuoli, distante 6 chilometri, con Giugliano di Campania a 12 e quindi Casoria a 15. Il terremoto di oggi a Campi Flegrei non ha comunque causato alcun danno ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI A GROSSETO: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi poco dopo la mezzanotte, alle ore 00 e 14 minuti, un evento tellurico di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter avvenuto a tre chilometri a sud est di Montieri, in provincia di Grosseto (Toscana).

La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 43.1150 gradi di latitudine, 11.0480 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Chiusdino, Monticiano, Massa Marittima, Roccastrada e Castelnuovo di Val di Cecina sono stati i comuni individuati nella zona, mentre la città più vicina è risultata essere Siena, distante 32 chilometri, con Grosseto a 40 e quindi Scandicci a 73. Anche in questo caso la scossa di terremoto non ha causato danni ne tanto meno dei feriti.

