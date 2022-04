Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

E’ martedì 19 aprile 2022 e anche oggi andremo a fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Come sempre faremo affidamento sul bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno registra live tutte le scosse, fra cui l’ultima, quella avvenuta in località Campi Flegrei, a due passi da Napoli. L’evento tellurico si è verificato di preciso nella notte passata, alle ore 4:05 fra lunedì 18 e martedì 19, ed ha avuto una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 40.8270 gradi di latitudine, 14.1430 di longitudine, e una profondità di 2 chilometri sotto il livello marino. Secondo quanto fatto sapere dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), i comuni limitrofi la zona del terremoto sono stati quelli di Quarto, Bacoli, Monte di Procida e Marano, tutti quartieri di Napoli, mentre Pozzuoli è risultata essere la città più vicina, distante cinque chilometri, con Napoli invece più staccata a nove.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI A PERUGIA: TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi nella regione Umbria, precisamente ad un chilometri a sud di Fossato di Vico, in provincia di Perugia. Si è trattato di un sisma di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter classificato dall’Ingv con le coordinate geografiche di 43.2870 gradi di latitudine, 12.7640 di longitudine, e una profondità di 12 km sotto il livello marino.

Anche in questo caso l’evento tellurico è avvenuto di notte, alle ore 4:38, ma la magnitudo è stata inferiore rispetto al sisma precedente, solo 1.5 gradi sulla scala Richter. Stando alla Sala Sismica INGV-Roma, nella zona vi sono i comuni di Sigillo, Gualdo Tadino, Costacciaro, Fabriano e Scheggia e Pascelupo, mentre Perugia è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 36 chilometri, con Foligno a 37 e Fano a 65.

