Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Frosinone

Come ogni giorno anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto principali delle ultime ore. Scorrendo il bollettino aggiornato live, in tempo reale, dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, emerge che l’ultimo sisma significativo è stato quello avvenuto a Campi Flegrei, in provincia di Napoli, con una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter.

Terremoto Marocco, oggi ultime notizie/ Oltre 2600 morti, accettati aiuti solo da 4 Paesi, “non serve altro”

Il sisma è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli) alle ore 4:28 di oggi, ed ha avuto un epicentro in una zona con coordinate geografiche pari a 40.8280 gradi di latitudine, 14.1410 di longitudine, e una profondità di 2 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati localizzati i comuni di Quarto, Bacoli e Monte di Procida, mentre la cittadina con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Pozzuoli, distante 5 chilometri, con Marano più staccata a 9, quindi Napoli sempre a 9 e Giugliano in Campania a 12.

Terremoto oggi Sarnano M 2.3/ Ingv ultime notizie, diverse lievi scosse nelle Marche

TERREMO OGGI FROSINONE, ECCO TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a due chilometri a sud est di Piglio, in provincia di Frosinone. In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, localizzato all’alba di oggi, alle ore 4:59.

Le sue coordinate geografiche, così come fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 41.8210 gradi di latitudine, 13.1700 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Acuto, Fiuggi, Serrone, Jenne, Arcinazzo Romano, mentre la città più vicina è risultata essere Tivoli, distante 35 chilometri, con Velletri più staccata a 36, quindi Guidonia Montecelio a 42, e infine Latina a 45. Da segnalare infine una scossa di terremoto avvenuta oggi in mare aperto, precisamente nello Ionio Meridionale, alle ore 00 e 48 minuti e con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

TERREMOTO IN MAROCCO/ La terra trema perché è inquieta, proprio come il nostro cuore

© RIPRODUZIONE RISERVATA