Terremoto oggi Campi Flegrei M 3.4/ Ingv ultime notizie, un sisma anche a Messina

Nella giornata di oggi, lunedì 8 maggio 2023, si è verificata una scossa di terremoto in provincia di Napoli. Lo riferisce l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, fornendo ulteriori dettagli sul sisma. L’evento tellurico è avvenuto di preciso a Campi Flegrei alle ore 4:28 della notte passata, fra domenica 7 e lunedì 8 maggio 2023, e la scossa ha avuto una magnitudo di 3.4 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Costa Marchigiana Pesarese ML 2.7/ Ingv ultime notizie: scossa a 8 km

Secondo quanto segnalato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 40.8300 gradi di latitudine, 14.1380 di longitudine, e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare. In zona si trovano i comuni di Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Marano di Napoli, tutti paesi del napoletano, ma la cittadina con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro è risultata essere Pozzuoli, distante 3 chilometri dalla zona del sisma, con Napoli invece a 10.

Terremoto oggi Agrigento M 1.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata

TERREMOTO OGGI A MESSINA: I DETTAGLI INGV

Fra le scosse di terremoto più “importanti” segnalate oggi anche quella avvenuta in Sicilia, precisamente a sei chilometri a sud est della località di Alcara li Fusi, in provincia di Messina. In questo caso si è trattato di un evento tellurico lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 1:48 della notte scorsa,

Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, il terremoto è avvenuto in una zona con coordinate geografiche pari a 37.9700 gradi di latitudine, 14.7240 di longitudine, e una profondità di 26 chilometri sotto il livello marino. In zona individuati i comuni di Longi, Galati Mamertino, Militello Rosmarino, Tortorici e Frazzanò, tutti del messinese, mentre la città più in zona risulta essere Acireale, distante 56 chilometri dall’epicentro, con Catania a 61, quindi Messina a 77, Caltanissetta a 79 e infine Reggio Calabria a 82 chilometri. Le scosse di terremoto registrate oggi non hanno causato danni ne tanto meno feriti, saremo pronti ad aggiornarvi in caso di eventuali nuovi movimenti tellurici rilevanti.

Terremoto Friuli 1976/ 47 anni fa la tragedia del Tagliamento: morirono 990 persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA